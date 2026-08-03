Гремихинское месторождение «Удмуртнефти» отмечает 45 лет разработки

Гремихинское месторождение – один из ключевых активов „Удмуртнефти“ – отмечает 45 лет промышленной разработки. За годы работы месторождение стало ключевой площадкой Волго-Уральского региона, где формируются новые стандарты отрасли.

В 1964 году на территории сегодняшнего месторождения были открыты нефтяные залежы. Объект расположен на границе Воткинского и Завьяловского районов, добыча ведётся из трех геологических объектов с высокой вязкостью нефти. С 1983 по 2018 годы на месторождении успешно применялся метод нагнетания в пласт пара и горячей воды. За успешное внедрение этой инновационной технологии коллектив «Удмуртнефти» получил Государственную премию РФ.

Сегодня стабильная добыча на Гремихинском месторождении ведется по замкнутому циклу: для поддержания пластового давления используется подтоварная вода. Это решение исключает забор воды из природных источников и снижает нагрузку на окружающую среду.

За последние 10 лет на Гремихинском месторождении проведено более 1 500 геолого-технических мероприятий. Наиболее эффективными зарекомендовали себя обработка призабойной зоны пласта, ремонтно-изоляционные работы, а также перевод на другие горизонты и приобщение пластов.