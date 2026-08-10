«Самаранефтегаз» создал интерактивный экологический кластер для детей

Волонтёры «Самаранефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») организовали познавательный кластер на базе отдыха предприятия «Салют». Для детей открылась выставка о природе, учёные-ихтиологи выступили с лекциями, также был проведён художественный мастер-класс.

Кластер организован в рамках проекта «Рыбное богатство Волги». Передвижная экспозиция, в создании которой участвовали сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН, познакомила детей с биоразнообразием великой русской реки. На стендах представлены карты мест обитания рыб, а также информация о правилах водопользования и мониторинге водной среды.Юным гостям объяснили, как устроены разные рыбы, чем они питаются и где нерестятся. Отдельно школьников научили бережно относиться к воде и рассказали, зачем ученые постоянно следят за состоянием речных экосистем.

На творческом мастер-классе гладкая речная галька превратилась в холсты для изображений рыб. Юные художники не копировали натуру, а фантазировали, передавая серебро чешуи и изумрудные спинки окуней, благодаря чему каждый расписанный камень стал неповторимым. В финале мероприятия волонтеры «Роснефти» вручили детям памятные сувениры с корпоративной символикой.

Мероприятие нацелено на развитие экологической культуры и призвано вовлечь молодое поколение в инициативы по сохранению уникальной волжской экосистемы.