«Роснефть» поможет проекту по возрождению якутской охотничьей лайки

Предприятие «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в группу «Роснефть») выделило средства на проект по восстановлению чистокровной якутской охотничьей лайки. С помощью нефтяников якутские учёные проведут научно-практическую работу по возрождению породы.

В Якутии пройдут научные экспедиции и кинологические выставки. Специалисты отберут собак, соответствующих стандарту возрождаемой породы, для дальнейшей селекционно-племенной работы.

Якутская охотничья лайка – уникальная аборигенная порода, отличающаяся исключительной выносливостью и надежностью. Эти собаки легко переносят суровые условия Севера и незаменимы в быту и промысле коренных народов Республики Саха. Сохранение и разведение лаек имеет ключевое значение для поддержания традиционного уклада жизни местных жителей. В середине прошлого века популяция оказалась на грани исчезновения: большая часть собак погибла из-за масштабной эпидемии.

Защита и поддержка животного мира и устойчивого состояния экосистем – важное направление социальной политики «Роснефти». Компания реализует программы по изучению и сохранению диких животных в регионах присутствия.