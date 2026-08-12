Образовательные мероприятия музея «РН-Няганьнефтегаза» посетили более 400 детей

Этим летом корпоративный музей «РН-Няганьнефтегаза» посетили более 400 юных жителей Нягани – воспитанники детских садов и пришкольных лагерей. Для них подготовили пять тематических проектов, посвященных истории края, природным богатствам и профессиям нефтегазовой отрасли.

В рамках проекта «Из капли нефти – море профессий» дети выяснили, как добыча углеводородов связана с повседневной жизнью. Ребятам объяснили, что продукты нефтепереработки окружают нас повсюду: из них делают одежду, игрушки, спортивный инвентарь и бытовые предметы.

Выставка «Минералы Урала» позволила школьникам рассмотреть образцы горных пород региона, узнать об их происхождении и практическом применении. Проект «Югра – нефтяная столица страны» рассказал о том, как освоение месторождений изменило жизнь округа: от первых геологов до строительства новых городов. Дети проследили путь нефти от бурения скважины до транспортировки и познакомились с современными технологиями бережной добычи.

Космическую историю представили в проекте «Задолго до Гагарина». Участники узнали не только о собаках Белке и Стрелке, но и о других животных – обезьянах, мышах, черепахах и улитках, которые помогали ученым изучать влияние полетов на живой организм.

Особое место занял патриотический проект «Маленькие подвиги для большой Победы». Он посвящен вкладу первых жителей Нягани в Великую Отечественную войну. Горожане трудились на лесозаготовках, охоте и рыбном промысле, отправляя на фронт рыбу, мясо, пушнину и дикоросы. В годы войны объемы добычи значительно выросли, был организован круглосуточный бригадный лов, где вместе со взрослыми работали школьники.

Цель образовательных проектов музея – сохранить историю предприятия, рассказать детям о технических профессиях и увлечь их нефтегазовой отраслью.