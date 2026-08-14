Опубликована архитектура деловой программы IV Международного форума «День сокола»

В стартовый день XI Восточного экономического форума, 1 сентября, состоится IV Международный форум «День сокола». Организаторы мероприятия – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительство Камчатского края при поддержке Росзаповедцентра Минприроды России. Оператор – Фонд Росконгресс.

«Сегодня мы активно расширяем международное сотрудничество для защиты редких птиц соколообразных. Россия вместе с Китаем, Монголией, Киргизией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Катаром приняли рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. Среди важнейших направлений работы – сбережение естественной среды обитания редких хищных птиц и обеспечение их кормовой базой. Международный форум «День сокола», который традиционно проходит в России, – ключевая площадка, где ученые, эксперты, представители профильных ведомств разных стран делятся лучшими практиками восстановления популяций пернатых хищников. Рассчитываю, что инициативы четвертой встречи станут основой для решений, определяющих развитие мировой природоохранной повестки в этой сфере на годы вперед», – отметил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международного форума «День сокола» Александр Козлов.

В рамках деловой программы Форума ведущие российские и зарубежные эксперты, представители органов государственной власти, научного сообщества и природоохранных организаций обсудят актуальные вопросы сохранения редких видов птиц.

Центральным событием станет пленарная сессия «Живые символы: сохранение соколиных – от традиций до современных программ», участники которой рассмотрят ключевые направления развития природоохранной деятельности, объединяющей научные достижения, международное взаимодействие и лучшие практики сохранения птиц семейства соколиных.

В программу также войдут тематические деловые сессии, посвященные реабилитации соколиных и дрофиных, международному сотрудничеству в области охраны редких видов птиц, использованию современных технологий для их изучения и сохранения, а также вопросам экологического просвещения как одного из важнейших инструментов защиты природы.

«Защита редких видов птиц требует постоянного обмена знаниями между государствами, профильными организациями и научным сообществом. Международный форум „День сокола“ создает пространство, где рождаются новые идеи, обсуждаются современные подходы к сохранению биоразнообразия и формируются долгосрочные партнерства. Уверен, что результаты дискуссий найдут практическое применение и станут основой для новых совместных инициатив по сохранению редких видов птиц», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета, ответственный секретарь Организационного комитета форума «День сокола» Антон Кобяков.

Кроме того, в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» состоится торжественное открытие павильона «Дом сокола», который станет одной из ключевых площадок Форума. Официальный партнер Дома сокола – компания «Сибур».

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.