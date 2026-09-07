В Нефтеюганске открылся построенный при поддержке «Роснефти» спорткомплекс

В Нефтеюганске при поддержке «РН-Юганскнефтегаза» открылся многофункциональный спорткомплекс «Феникс». Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Правительством ХМАО-Югры.

Спортивный комплекс на площади 13 тыс. кв м. рассчитан на одновременное пребывание свыше 1 000 спортсменов и зрителей. Объект располагает залом спортивной акробатики, легкоатлетическим манежем, тренажёрным залом, а также просторным фойе, гардеробом, буфетом, раздевалками с душевыми, судейскими комнатами.

Легкоатлетический манеж площадью более 5 тыс. кв м. стал самым большим подобным помещением в Югре и позволяет проводить соревнования всероссийского уровня. При строительстве манежа с четырьмя овальными дорожками по 200 м, секторами для прыжков и толкания ядра учитывались пожелания Федерации лёгкой атлетики ХМАО – Югры.

Спорткомплекс также оборудован для занятий по адаптивному спорту и полностью соответствует требованиям безбарьерной среды. Здесь будут проходить учебно-тренировочные сборы региональной команды по беговым и прыжковым дисциплинам.

Поддержка массового и профессионального спорта – важное направление социальной политики «Роснефти». «РН-Юганскнефтегаз», ключевой добывающий актив Компании, реализует значимые инфраструктурные и социальные проекты на территории своей производственной деятельности, строит и реконструирует спортивные объекты, детские сады и культурные центры.