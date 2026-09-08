«РН Ванкор» поддержал издание книги о коренных народах Таймыра

«РН Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») поддержал выпуск этнографического издания «Шаманы из нганасанского рода воронов». Книга рассказывает об уникальном мире самобытных традиций и духовных верований коренных народов Сибири.

Авторами издания выступили сотрудники Таймырского краеведческого музея. Книга объединяет фундаментальное этнографическое исследование, основанное на многолетней научной работе, с уникальными материалами из фондов учреждения.

На страницах раскрываются мировоззрение и духовная культура коренных жителей региона, что позволяет читателю глубоко погрузиться в систему традиционных верований нганасан. Особое место в труде занимает детальный анализ и научная интерпретация артефактов: ритуальных масок, идолов и костюмов. Многие из этих предметов, запечатленных в авторских иллюстрациях, впервые демонстрируются широкой публике.

Сохранение культурного наследия и традиционного уклада жизни коренных народов в регионах присутствия – одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти»