1 октября в Москве стартовал форум «Азартные игры: отчисления на спорт». Мероприятие открылось пленарным заседанием на тему «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов». Ключевыми темами панели стали развитие системы целевых отчислений (ЦО) и борьба с теневым сектором отрасли.

С приветственным словом перед гостями и участниками форума выступил Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Пять лет назад нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным приняты исторические решения. По прямому указанию Главы государства была начата масштабная реформа, отдельным федеральным законом была создана публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Сегодня ее итоги очевидны: мы обелили рынок, результат этот виден в цифрах. Он заметен и по сокращающейся доле нелегального сегмента, и по активности регулятора», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Отчисления букмекеров стали основным негосударственным источником финансирования российского спорта. По словам вице-премьера, есть динамика роста и по годам, и по первому кварталу 2026 г.

«Эффективная работа ведется Российским спортивным фондом. Средства направляются на подготовку наших спортсменов и сборных, проведение соревнований. Это осуществляется на справедливой конкурсной основе. Федерации ответственно подходят к проведению мероприятий и к отчетности, создавая совершенно прозрачную уравновешенную систему. Это вносит существенный вклад в выполнение той задачи, которую нам поставил Президент – увеличение числа занимающихся спортом до 70%», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о результатах работы Российского спортивного фонда (РСФ), который начал активную деятельность в 2026 году.

Закон об РСФ, принятый в июне 2025 г., предписывает ЕРАИ перечислять фонду сумму ЦО. Дальше за деньги отвечает РСФ, который распределяет средства средства на конкурсной основе.

Как отметил Михаил Дегтярев, модернизированная система не только повысила прозрачность распределения ЦО, но и позволила расширить круг получателей. В законе прописано, что кроме федераций средства из Фонда могут получать спортивные общества, спортшколы, студенческие спортивные организации, Олимпийский, Паралимпийский, Сурдлимпийский комитеты и другие организации.

С начала года попечительский совет РСФ распределил деньги по 10 конкурсам, до конца года будут подведены итоги более 10 конкурсов.

«В отличие от прошлой схемы, сейчас заключаются юридические обязывающие соглашения, в которых зафиксированы срок исполнения договора, результат, который должен быть, а также методы контроля», – рассказал Министр спорта.

«Это увеличивает ответственность и контроль за деньгами, раньше часто за реализацией средств не следили. Такая система дисциплинирует. Примерно по той же схеме государство распределяет деньги по регионам. Система доведения средств до спортивных организаций еще будет шлифоваться, но уже сейчас понятно, что исторически она абсолютно оправдана и принесет огромную пользу спорту и самим спортивным организациям, ведь Фонд фактически создал платформу с огромным массивом данных, которые раньше никто не мог получить. Некоторые федерации сами не знали, что у них происходит внизу.

Так что новая система не только финансирует, но и дисциплинирует субъекты спорта, а государству даёт инструменты регулирования и огромный массив данных для аналитики», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев отметил важную роль Президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в создании эффективной и прозрачной системы финансирования отрасли букмекерами. Кремлев, в свою очередь, поблагодарил министра спорта за поддержку инициатив и активное развитие индустрии. Также Умар Кремлев подчеркнул важность работы букмекеров. Спикер напомнил, что, помимо ЦО и налогов, букмекерские компании финансируют многие проекты спортивных федераций.

Кроме того, спикер рассказал, за счет федерации могут увеличить объем отчислений от РСФ.

«Каждая федерация будет получать больше отчислений, если будет правильно работать. Делать качественную ТВ-картинку с соревнований. Рекламировать своих спортсменов. Проводить больше мероприятий, в том числе международных. Чем популярнее твой турнир, чем больше будет ставок на него, и, соответственно, больше будет отчислений», – добавил Умар Кремлев.

Заместитель Министра финансов России Иван Чебесков отметил, что ведомство сформировало прозрачную систему взаимодействия с легальным рынком.

Вместе с тем спикер сделал акцент на необходимости снижения теневой экономики. По словам Чебескова, нелегальный сектор сейчас сопоставим с размером легального рынка. Но граждане там никак не защищены.

«Мировая практика показывает, что есть несколько решений проблемы теневого сектора. Первый вариант – запрет и контроль. Второй вариант – легализация. Сейчас мы активно занимаемся вопросом наиболее эффективной схемы решения проблемы», – поделился Иван Чебесков.