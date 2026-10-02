«Роснефть» провела ярмарку народных ремёсел в Ангарске

Ангарская нефтехимическая компания (входит в ПАО «НК «Роснефть») организовала ярмарку народных ремёсел. Посвящённое Году единства народов России мероприятие прошло в в парке санатория-профилактория «Родник» и объединило более 200 жителей Ангарска.

Гости ярмарки смогли познакомиться с русскими народными традициями. Программа мероприятия включала серию тематических мастер-классов. Участники освоили гончарное ремесло, художественную работу с деревом и глиной, а также изготовили традиционные куклы-обереги, которые смогли забрать с собой. Пока взрослые занимались творчеством, для детей прошел турнир по настольным играм. В перерывах гости пробовали русские угощения и пили чай из настоящего самовара с сибирскими травами.

Атмосферу народного гулянья поддержали творческие сотрудницы компании, исполнив зажигательный танец в народном стиле. Кульминацией праздника стал масштабный флешмоб: под песню «Матушка-земля» сотни гостей взялись за руки и закружились в хороводе.

Поддержка и развитие культурной жизни страны – одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания реализует в регионах присутствия различные проекты, направленные на укрепление духовных, семейных и патриотических ценностей.