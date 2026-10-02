Рязанская НПК поддержала историко-патриотическую экспедицию «Движения Первых» в село Исады

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в ПАО «НК «Роснефть») поддержала историко-патриотическую экспедицию «Движения Первых». В рамках приуроченной к Году единства народов России поездки молодые люди посетили село Исады, известное как загородная резиденция рязанский князей.

В ходе культурной программы участники экспедиции познакомились с историей места. В 1217 году здесь прошел знаменитый «Княжеский съезд в Исадах», ставший одним из ключевых событий в истории Рязанского княжества. Также волонтёры посетили краеведческий музей и заложенный в 1617 году храм Воскресения Христова – уникальный памятник старинного русского зодчества.

Кроме того, волонтёры приняли участие в спортивных соревнованиях, субботнике на территории местной школы и танцевальном мастер-классе. Кульминацией поездки стало торжественное посвящение участников «Движения Первых» в семейное сообщество «Родные-Любимые», где каждому вручили памятный значок.

Рязанская НПК системно поддерживает молодёжные инициативы: с 2011 года проведено более 160 эко-акций в поддержку детской общественной организации «Хозяин Мещеры», а в Год единства народов России компания организовала слёт в Касимове и презентовала ко Дню России мурал дружбы народов.