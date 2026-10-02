АИС-2026: как в России борются с проблемой лудомании

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» состоялась сессия «Ответственная игра: от самоисключения к системной профилактике». Одной из ключевых тем для обсуждения стала работа реестра о добровольном самозапрете на участие в азартных играх, который начал действовать с 1 сентября 2026 года.

За месяц самозапрет установили 64 тысячи человек. При этом на данный момент до конца непонятно, сколько человек в России с медицинской точки зрения имеют зависимость от азартных игр. Как отметили в ходе сессии, данные должны быть опубликованы в ближайшее время.

Директор юридического департамента «Единого регулятора азартных игр» Владимир Попроцкий напомнил, что воспользоваться инструментом может любое физическое лицо – сделать это можно, например, через сервис Госуслуги. Самозапрет вводится в течение суток: первые 12 часов после оформления отводится на включение в специальный реестр, который ведет ЕРАИ, следующие 12 часов уходят на обновление информации о игроке для букмекеров и других представителей индустрии. Снять самозапрет можно, но только спустя год.

Еще до появления законодательного инструмента – с ноября 2023 года – у ЕДИНОГО ЦУПИС действовал сервис «Ответственная игра». Директор по развитию клиентского опыта организации Ольга Беспалова отметила, что две трети пользователей «Ответственной игры» оформляют самозапрет либо навсегда, либо на какой-то конкретный срок. Одна треть закрепляет лимит на определенную сумму, которую можно тратить.

По словам Беспаловой, большинство пользователей, которые решают снять самозапрет через «Ответственную игру», подают соответствующее заявление в первый месяц действия ограничения. Процент тех, кто просит о снятии самозапрета после истечения месяца, гораздо меньше.

Другой новинкой этого года стало включение лудомании в перечень болезней Минздрава с бесплатным лечением.

«Когда тема начала активно обсуждаться в общественном поле, мы слышали, что никто в стране не может оказывать помощь. Но теперь все иначе – вот уже два года мы ведем исследования, оказываем помощь тем, кто нам обращается. Больше 20 регионов стали партнерами Центра Сербского по вопросам борьбы с лудоманией. Сейчас до конца непонятно, сколько человек в России с медицинской точки зрения имеют зависимость от азартных игр. Данные должны быть опубликованы в ближайшее время», – рассказала Заведующая отделом организации профилактической помощи в наркологии Национального научного центра наркологии филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Евгения Фадеева.

Директор АНО «Ресурсная помощь при лудомании «Камбэк» Петр Кипа отметил, что при решении проблем лудомании важно не забывать про борьбу с теневым сектором. Эксперт предположил, что часть пользователей, которые ввели самозапрет, но не смогли справиться с зависимостью, пойдут играть у нелегальных букмекеров. Кипа призвал активнее работать с магазинами онлайн-приложений, где все еще можно скачать сервисы незаконных букмекерских компаний.