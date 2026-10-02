АИС-2026: выступление Дзюбы и секреты успешного сотрудничества брендов со спортом

Букмекеры играют важную роль в развитии российского спорта, поддерживая профессиональные команды, медийные турниры и проекты, которые помогают привлекать к спорту новую аудиторию. Об этом российский футболист Артем Дзюба заявил на сессии «От спонсорства к созиданию: как меняется роль букмекера» форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

Организатором форума выступила публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

«Я скептически относился к медиа-турнирам, но потом пришел посмотреть и пересмотрел свое отношение. Люди смотрят на то, как играют не профессиональные спортсмены, и хотят попробовать сами. К красивым шоу мы должны стремиться и в профессиональном спорте, чтобы люди спокойно приходили с семьями, и приходили заранее, чтобы посмотреть развлекательную программу», — сказал Дзюба.

Переход от универсальных спонсорских пакетов к более точечным форматам сотрудничества, когда партнер приобретает конкретные права и инструменты, необходимые для решения его бизнес-задач, стал новым важным трендом.

Одним из ключевых ориентиров для бизнеса остается работа с аудиторией.

Участники Форума отметили, что современное спортивное спонсорство постепенно переходит от модели финансирования в обмен на рекламное присутствие к более глубокому партнерству.