В Ижевске и Уфе прошли забеги «Роснефти» «Энергия жизни»

В Ижевске и Уфе состоялись корпоративные легкоатлетические забеги «Роснефти» в рамках программы «Энергия жизни». Старты продолжили осеннюю серию соревнований, которая началась в Самаре и посвящена Году единства народов России.

Участникам предложили четыре дистанции: 500 м, 2,5 км, 5 км и 10 км. Всего в разных возрастных категориях было разыграно 138 комплектов наград.

В Ижевске соревнования прошли в парке имени С. М. Кирова. На старт вышли почти 400 работников «Удмуртнефти», а также сотрудники «Башнефти» и «Юганскнефтегаза» из Нефтекамска и Нефтеюганска.

В Уфе забег состоялся в лесопарке имени Лесоводов Башкирии. В нём приняли участие более 600 сотрудников 34 предприятий «Роснефти» из 17 городов России. Мероприятие также было организовано для членов семей работников и ветеранов компании. Самому старшему участнику было 68 лет, самым младшим – по восемь лет.

Для участников и зрителей организовали полевую кухню и чаепитие, а в Ижевске для детей подготовили развлекательную программу.

«Роснефть» поддерживает массовый и профессиональный спорт в регионах присутствия. По данным компании, с 2017 года при её поддержке в Башкортостане открыто более 30 спортивных объектов и 11 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов.