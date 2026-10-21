Антикризисные коммуникации, медиарейтинг и нейросети. Основные темы первого дня РСД-2026

Одним из нововведений XIV Международного спортивного форума «Россия спортивная держава», который проходит с 21 по 23 октября в Красноярске, стало проведение образовательно-прикладного дня. Деловая программа первого дня охватила широкий спектр вопросов: от развития социальных сетей спортивных федераций и формирования спортивного бренда регионов, до развития инновационных видов спорта и влияния нейросетей на спортивную отрасль. Мероприятия состоялись на площадке национального центра «Россия» и были ориентированы на специалистов и руководителей спортивной отрасли, а также молодых специалистов.

Форум проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор — министерство спорта и Российской Федерации и фонд Росконгресс.

Образовательная программа объединила четыре тематические сессии, направленные на развитие практических навыков работы с информационной повесткой и аудиторией. Спикеры представили подходы к созданию востребованного контента, оперативному реагированию на кризисные ситуации, продвижению спортивных событий и внедрению цифровых инструментов в коммуникационные процессы.

В рамках сессии «Особенности работы с антикризисными коммуникациями» — участникам рассказали о работе с критикой и негативом в информационном поле, подготовке к непредсказуемым ситуациям в спорте и принципах коммуникации в кризисных обстоятельствах.

В ходе сессии «Что смотрят и читают в регионах? Особенности работы с АИС «Контента» Михаил Шумаков, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты», представил возможности системы «Контента». Участники рассмотрели принципы работы с региональной повесткой, форматы публикаций, которые помогают привлекать внимание аудитории, и способы распространения информации о спортивных событиях через региональные средства массовой информации.

Практическим аспектам ведения социальных сетей была посвящена сессия «Веди социальные сети правильно». Татьяна Кожина и начальник отдела цифровых коммуникаций и контента Российского футбольного союза Станислав Меркис, рассказали о принципах привлечения и удержания болельщиков, адаптации официальной повестки для социальных платформ и использовании визуального сторителлинга. Особое внимание спикеры уделили сочетанию эмоционального и полезного контента, оперативности публикаций и необходимости говорить с аудиторией понятным языком.

Завершил образовательную программу практикум по использованию нейросетей под руководством Максима Кудрина, директора по развитию и маркетингу devять it. Участников познакомили с подходами к созданию ИИ-помощников для пресс-служб, научили рассматривать спортивные протоколы как источник информационных поводов. В рамках практикума также обсудили применение искусственного интеллекта для подготовки и адаптации материалов, работы с базами знаний и автоматизации отдельных процессов. Отдельный акцент был сделан на проверке фактов и обязательном редакторском контроле результатов работы нейросетей.

В рамках первого дня также была представлена обновленная методология медиарейтинга спортивных федераций, ей была посвящена сессия министерства спорта «Медиарейтинг федераций: как усилить работу с аудиторией»

Генеральные партнёры — инвестиционная группа «Марафон», фонд Мельниченко, ПАО «ФосАгро».

Коммуникационный партнёр — медиахолдинг МАЕР. Партнёры — Департамент спорта города Москвы, ППК «Единый регулятор азартных игр», ПАО «Банк ПСБ», АО «ОХК «Уралхим», «Здоровое Отечество», Betboom, Букмекерская компания FONBET, Winline, Международный аэропорт Красноярска.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте форума. Телеграм-канал РСД — t.me/sportforumrussia