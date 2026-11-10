«Роснефть» реконструировала экологический центр в природном парке Югры

При поддержке «Самотлорнефтегаза» (входит в ПАО «НК «Роснефть») проведена реконструкция эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» в природном парке «Самаровский чугас» в Югре.

Урочище «Шапшинское» — одна из важнейших площадок экологического просвещения в Югре, которая находится в заповедном природном парке «Самаровский чугас». Центр расположен в реликтовом кедровом лесу – оптимальном месте для научных наблюдений и знакомства посетителей с биоразнообразием региона.

В центре, который ежегодно посещают более 8 тысяч человек, благоустроили экологическую тропу протяженностью 250 метров, установили информационные щиты, обновили системы освещения и видеонаблюдения, а также возвели ограждение на площади 13,5 тыс. кв. м и обустроили вольеры для животных на реабилитации. Урочище расположено в реликтовом кедровом лесу, где посетители могут увидеть вековые кедровники и редкие виды растений и грибов из Красной книги Югры.

Ранее при поддержке «Самотлорнефтегаза» в парках «Самаровский чугас» и «Сибирские Увалы» были обустроены тропы «Энергия жизни», а в Нижневартовске работает подростковый клуб «ЭкоКвант».