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При поддержке «Роснефти» в Якутии высажено более 1,2 млн саженцев сосны

При поддержке «Роснефти» в Якутии высажено более 1,2 млн саженцев сосны
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Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в ПАО «НК «Роснефть») высадила более 1,2 млн саженцев сосны на площади свыше 600 га в Вилюйском лесничестве Якутии.

Молодые деревья выращивали в Якутии и Красноярском крае. Перед посадкой была проведена подготовка почвы. В течение трех лет за саженцами продолжат ухаживать: проводить рыхление, минерализацию и оправку растений. Сотрудники предприятия также участвуют в озеленении и уборке территорий.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры «Роснефти», в рамках которой компания реализует масштабные экологические программы.

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