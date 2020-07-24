Медведь прошёл. Как уничтожили легендарное стрельбище Олимпиады-80 в Мытищах

— В последний раз мы стреляли там в январе 2019, — пишет мне один из пользователей на специализированном стрелковом форуме. — А примерно через неделю пришло сообщение: «Приезжайте, забирайте, что хотите — хоть стулья с трибун, хоть сувениры на память. Совсем скоро там всё уйдёт под бульдозер».

В тот год на стрельбище «Динамо» в Мытищах – объекте, на котором прошла Олимпиада-80, два чемпионата мира и который считался культовым среди отечественных спортсменов всех поколений, — окончательно прекратили стрелять. Место не дожило до круглого юбилея Олимпиады и до собственного 100-олетия совсем чуть-чуть. Впрочем, вряд ли это бы что-то изменило.

«Чемпионат» начинает проект «Медведь прошёл», в котором спустя 40 лет после проведения летних Игр в Москве будет искать, что осталось от грандиозного события в истории нашей страны. Осталось – в буквальном смысле.

«Ровно в 9 часов утра в тире раздались негромкие хлопки выстрелов, а уже через два часа стало известно имя первого олимпийского чемпионат Игр XXII летней Олимпиады в Москве. Им стал фрунзенский динамовец Александр Мелентьев», — так начался репортаж из Мытищ в главной и единственной газете страны 21 июля 1980 года. В духе заголовков тех лет назывался он классически — «Золотая запевка».

Спустя 30 с небольшим лет место, где случилась та самая «золотая запевка» и награждение Мелентьева, выглядело будто кадр из древней Олимпии. Сегодня там не осталось и этих развалин.

Причины медленного уничтожения крупнейшего стрелкового комплекса в Европе типичны настолько, что вряд ли заслуживают сильно подробного описания, тем более сейчас, когда махать кулаками бессмысленно.

Ещё в середине 90-х годов, когда объект худо-бедно использовался по своему профильному назначению, выяснилось, что тогдашние спортивные владельцы тихо и незаметно передали его на баланс некоему ЗАО (вы удивитесь, но среди его учредителей были те же самые люди). ЗАО разработал инвестпроект, согласно которому на этом месте будет на спортивное сооружение, а город-сад. Тут всё и, пользуясь бессмертным выражением великого сатирика, заверте…

Разумеется, была долгая борьба и было долгое сопротивление. Нельзя сказать, что общественность быстро сдалась. Агония тянулась много лет. За почти полтора десятилетия случилось много судов, кассаций, апелляций, митингов, возмущённых газетных статей, переходов актива из одних девелоперских рук в другие, возбуждаемых и прекращаемых уголовных дел и даже разгоравшихся надежд, когда в уцелевших стенах даже проводились небольшие соревнования…

Но пригодных для стрельб мест становилось всё меньше, а жилых домов вокруг всё больше. «Да когда же вас уже закроют?!» — на vk-сообщество «Спасём олимпийское стрельбище в Мытищах» (из этого умершего за ненадобностью паблика мы позаимствовали несколько уникальных архивных фото) периодически совершали набеги жильцы-неофиты из новостроек. Измученные люди никак не ожидали, что вместо «реликтовых сосен, которые будут смотреть прямо в ваши окна» (цитата из рекламного буклета), они получат постоянные хлопки выстрелов в считаных метрах от своих квартир. И их тоже можно понять.

Уже к 2010 году был полностью уничтожен уникальный стендовый комплекс, затем 25-метровый тир для пистолетной стрельбы, сначала закрыт, а затем и разрушен единственный в стране 300-метровый тир, олимпийская гостиница превращена в общежитие для гастарбайтеров — в общем, полное исчезновение стрельбища с лица земли было лишь делом времени. В прошлом году звуки там замолкли навсегда.

«Чемпионат» попросил жителей одного из домов рядом со стрельбищем сфотографировать, что осталось от легенды прямо сейчас. С верхних этажей ещё пару лет назад можно было в деталях рассмотреть последние остававшиеся здания исторического места. В июле 2020 года там просто строительный мусор и остатки арматуры.

Видимо, скоро не останется и их. Среди местных ходят разговоры, что на освободившемся пустыре планируются очередные высотки. К следующему круглому юбилею Олимпиады-80 кто-то из купивших там жильё даже не скажет, почему они живут на улице с таким названием. Улица Стрелковая.



Это был первый материал нашего олимпийского проекта «Медведь прошёл». С сегодняшнего дня и до 3 августа (дня, когда состоялась торжественная церемония закрытия Игр-80) мы будем рассказывать об оставшихся следах проведения в столице нашей страны этого грандиозного события. Читайте по ссылке наши истории, смотрите актуальные фото. К следующему юбилею таких следов явно будет ещё меньше.