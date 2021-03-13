Большунов разгромил Клебо в первой битве после ЧМ! Норвежец даже до финиша не дотерпел

В субботу, 13 марта в Швейцарии стартовал финал Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021. Первыми на заключительном этапе турнира на старт вышли мужчины, боровшиеся за победу в масс-старте на 15 километров классикой. Особое внимание, безусловно, было приковано к противостоянию двух лучших лыжников мира — россиянину Александру Большунову и норвежцу Йоханнесу Клебо.
Однако равно борьбы не получилось. Большунов разгромил Клебо в первой битве после чемпионата мира. За три километра до финиша Большунов ускорился в подъём и оставил позади всех своих конкурентов, включая и Клебо, который не дотерпел темп Большунова до финиша. Лидер сборной Норвегии выиграл лишь локальную схватку за серебро, уступив россиянину более 18 секунд.
Последней мужской гонкой Кубка мира станет марафон с раздельным стартом. Большунов уйдёт в гонку первым, Клебо — в 18 секундах позади. Догонит ли норвежец россиянина? Увидят ли зрители ещё одно яркое шоу? Ответы на эти вопросы зрители получат завтра: марафон пройдёт 14 марта, начало — в 12:35 по Москве.
На мажорной ноте мы завершаем наш сегодняшний лайв. Большунов победил Клебо и вообще всех, и это очень круто! Завтра не пропустите последнюю гонку сезона — мужчины побегут марафон. А какой драмой может закончиться гонка на 50 километров, вы и сами прекрасно знаете! До завтра!
У нас готов оперативный отчёт о гонке. Если вы тоже, как и норвежцы, проморгали яростный рывок Большунова, то можете прочитать, как это было.
А вот уже и тренер Большунова Юрий Бородавко оцени успех подопечного в финале Кубка мира.
Ещё раз подчеркнём, что 18 секунд преимущества Большунова перед Клебо на финише — это 18 секунд отрыва на старте воскресного марафона. Как же Александр ими распорядится?
Что касается результатов других россиян. Мальцев — 6-й (+24,2), Червоткин — 10-й (+40,9), Якимушкин — 25-й (+1.04,4), Белов — 27-й (+1.11,4), Порошкин — 22-й (+1.14,7), Семиков — 34-й (+1.16,7), Мельниченко — 64-й (+2.34,5).
Большунов выиграл масс-старт с отрывом. Клебо — только второй!
Итак, Александр Большунов первый. А финишную разборку за серебро, конечно, выиграл Йоханнес Клебо. Его отставание — 18 секунд. На третьем месте норвежец Пол Голберг.
И всё, выиграл Александр Большунов. Кажется, что легко и непринуждённо! Сколько там ждать соперников на финише?!
Да! Большунов в подъём просто уничтожил преследователей. Отрыв от второго места — уже 25 секунд. Кажется, борьба за первое место сегодня закончена!
Вырвался вперёд Большунов! Неужели отстаёт Клебо? Около двух километров до финиша!
Остался последний круг! Большунов лидирует, Клебо — второй, в секунде позади. Преследователи опять же на небольшом отдалении — в двух-трёх секундах. Нас ждёт мощный финиш.
Вот она — началась финальная битва. На отметке 10 километров впереди Большунов и Клебо. Остальные пока сильно не отстают, но в паре секунд позади двух лыжников мира.
У Белова какие-то проблемы с инвентарём! Сразу мест 30-40 потерял российский лыжник, пока с ней справился. За медаль сегодня он бороться не будет — очень жаль.
Нет, не удержалась троица впереди. Большунов включился и настиг беглецов. Александр на первом месте. Червоткин пока закрепился на втором. Далее — Нисканен, Клебо и Голберг. Половина дистанции уже позади.
Червоткин, Холунд и Сток умчались в отрыв. Преимущество перед основной группой — пять-шесть секунд. Посмотрим, удастся ли им удержаться впереди.
Первый из четырёх кругов закончен. И вот Клебо уже первый. Но Большунов совсем рядом — в 2,5 секундах. Постепенно более слабые лыжники начинают отваливаться, но в группе лидеров по-прежнему идут человек 40.
Норвежец Холунд захватил лидерство на отметке 2,4 км. Большунов пока идёт 14-м, но всего в трёх секундах от первого места. Клебо же и вовсе 41-й! Но от Александра он отстаёт лишь на пять секунд.
Старт получился спокойным: без завалов, столкновений и поломанных палок. А ведь в стартовом протоколе более 80 лыжников, и все сорвались с места одновременно!
Стартовала гонка! Поехали! Кто же будет сильнее? Большунов или Клебо?
Норвежцев на старте будет даже больше: девять человек против восьмерых россиян. Крюгер (№11), Холунд (№12), Голберг (№14), Клебо (№16), Нюэнгет (№28), Вальнес (№32), Амундсен (№34), Сток (№35) и Хопе (№50).
Состав сборной России на масс-старт. Большунов — первый номер!
До гонки остаётся чуть более получаса, а значит пора поговорить о составах сборных. На Кубке мира квоты побольше, поэтому битва России и Норвегии получится ещё более масштабной. Россию будут представлять: Александр Большунов (№1), Иван Якимушкин (№2), Андрей Мельниченко (№3), Евгений Белов (№4), Артём Мальцев (№5), Алексей Червоткин (№8), Илья Семиков (№9) и Илья Порошкин (№33). Что важно — все они будут выступать под российским флагом. На Кубок мира ограничения, наложенные ВАДА на российскую символику, не распространяются.
Если говорить об общем зачёте Кубка мира, то борьбы тут уже не будет. Большунов занял первое место досрочно, поскольку норвежцы пропускали почти все этапы. Да, конкуренции было меньше, но два подряд «Больших хрустальных глобуса» — это историческое достижение для российских и даже советских лыж!
Разумеется, мы не можем не вспомнить, как Большунов буквально две недели тому назад впервые в карьере стал чемпионом мира, эффектно раскидав на финише всех норвежцев. Клебо, правда, отстал чуть раньше финишного створа.
Большунов, который плакал после финиша марафона в Оберстдорфе, уже отошёл от переживаний и шутит. Будет, мол, соблюдать безопасную дистанцию с другими спортсменами, чтобы не было таких казусов.
С той поры, конечно, уже много воды утекло. Всю неделю лыжная общественность обсуждала протест, поданный сборной Норвегии, а затем тот факт, что Клебо отказался от дальнейшей борьбы за золото? Что это было? Реальное желание вернуть победу? Пиар-ход? Благородство? В любом случае, норвежцы даже проигранную партию сумели разыграть красиво.
А вот так выглядела эта драматичная развязка. Самый яркий эпизод — на 1:25.
Права на видео принадлежат International Ski Federation. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале FIS
Неделю назад противостояние Клебо и Большунова в марафоне завершилось настоящей драмой на последних метрах 50-километровой дистанции. Норвежца дисквалифицировали, россиянин остался без золота. Ух, это было невероятно жарко!
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня в Швейцарии стартует финал Кубка мира по лыжным гонкам, и эти два заключительных дня должны получиться фантастическими. В субботу лыжники и лыжницы побегут масс-старт на 15 и 10 километров классикой. А завтра будет марафон в формате гонки преследования.
Главная изюминка выходных — новая битва Большунова и Клебо в марафоне. Нет абсолютно никаких сомнений, что она состоится и получится незабываемой.
- 10 апреля 2021
-
20:56
-
19:50
-
19:07
-
17:10
-
13:49
-
11:24
- 9 апреля 2021
-
22:50
-
19:26
-
18:47
-
17:28
-
16:11
-
16:07
-
15:58
-
15:42
-
15:34
-
14:44
-
13:35
-
13:26
-
13:23
-
13:18
-
11:18
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:36
-
10:27
-
10:22
-
08:28
- 8 апреля 2021
-
22:34
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30