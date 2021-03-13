У россиянина будет серьёзное преимущество на старте марафона, завершающего Кубок мира. Догонит ли норвежец своего главного конкурента?

Большунов разгромил Клебо в первой битве после ЧМ! Норвежец даже до финиша не дотерпел

В субботу, 13 марта в Швейцарии стартовал финал Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021. Первыми на заключительном этапе турнира на старт вышли мужчины, боровшиеся за победу в масс-старте на 15 километров классикой. Особое внимание, безусловно, было приковано к противостоянию двух лучших лыжников мира — россиянину Александру Большунову и норвежцу Йоханнесу Клебо.

Однако равно борьбы не получилось. Большунов разгромил Клебо в первой битве после чемпионата мира. За три километра до финиша Большунов ускорился в подъём и оставил позади всех своих конкурентов, включая и Клебо, который не дотерпел темп Большунова до финиша. Лидер сборной Норвегии выиграл лишь локальную схватку за серебро, уступив россиянину более 18 секунд.

Последней мужской гонкой Кубка мира станет марафон с раздельным стартом. Большунов уйдёт в гонку первым, Клебо — в 18 секундах позади. Догонит ли норвежец россиянина? Увидят ли зрители ещё одно яркое шоу? Ответы на эти вопросы зрители получат завтра: марафон пройдёт 14 марта, начало — в 12:35 по Москве.