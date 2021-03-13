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Лыжные гонки, Кубок мира — 2020/2021, масс-старт, 15 км (мужчины), классика, онлайн-трансляция 13 марта 2021

Александр Большунов, Кубок мира по лыжам 2020-2021
Юлия Иванова Михаил Чесалин
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Большунов разгромил Клебо в первой битве после ЧМ! Норвежец даже до финиша не дотерпел
У россиянина будет серьёзное преимущество на старте марафона, завершающего Кубок мира. Догонит ли норвежец своего главного конкурента?
Лыжи / Кубок мира 0
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Полное расписание Кубка мира по лыжным гонкам - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2020/2021: мужчины, женщины

В субботу, 13 марта в Швейцарии стартовал финал Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021. Первыми на заключительном этапе турнира на старт вышли мужчины, боровшиеся за победу в масс-старте на 15 километров классикой. Особое внимание, безусловно, было приковано к противостоянию двух лучших лыжников мира — россиянину Александру Большунову и норвежцу Йоханнесу Клебо.

Однако равно борьбы не получилось. Большунов разгромил Клебо в первой битве после чемпионата мира. За три километра до финиша Большунов ускорился в подъём и оставил позади всех своих конкурентов, включая и Клебо, который не дотерпел темп Большунова до финиша. Лидер сборной Норвегии выиграл лишь локальную схватку за серебро, уступив россиянину более 18 секунд.

Последней мужской гонкой Кубка мира станет марафон с раздельным стартом. Большунов уйдёт в гонку первым, Клебо — в 18 секундах позади. Догонит ли норвежец россиянина? Увидят ли зрители ещё одно яркое шоу? Ответы на эти вопросы зрители получат завтра: марафон пройдёт 14 марта, начало — в 12:35 по Москве.

15:19 Михаил Чесалин

На мажорной ноте мы завершаем наш сегодняшний лайв. Большунов победил Клебо и вообще всех, и это очень круто! Завтра не пропустите последнюю гонку сезона — мужчины побегут марафон. А какой драмой может закончиться гонка на 50 километров, вы и сами прекрасно знаете! До завтра!

14:59 Михаил Чесалин

У нас готов оперативный отчёт о гонке. Если вы тоже, как и норвежцы, проморгали яростный рывок Большунова, то можете прочитать, как это было.

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов!
Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.
14:45 Михаил Чесалин

А вот уже и тренер Большунова Юрий Бородавко оцени успех подопечного в финале Кубка мира.

Тренер Большунова: сегодняшняя победа не поможет забыть скандал на чемпионате мира
14:42 Михаил Чесалин

Ещё раз подчеркнём, что 18 секунд преимущества Большунова перед Клебо на финише — это 18 секунд отрыва на старте воскресного марафона. Как же Александр ими распорядится?

14:34 Михаил Чесалин

Что касается результатов других россиян. Мальцев — 6-й (+24,2), Червоткин — 10-й (+40,9), Якимушкин — 25-й (+1.04,4), Белов — 27-й (+1.11,4), Порошкин — 22-й (+1.14,7), Семиков — 34-й (+1.16,7), Мельниченко — 64-й (+2.34,5).

14:16 Михаил Чесалин

Большунов выиграл масс-старт с отрывом. Клебо — только второй!

Итак, Александр Большунов первый. А финишную разборку за серебро, конечно, выиграл Йоханнес Клебо. Его отставание — 18 секунд. На третьем месте норвежец Пол Голберг.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Энгадин, Швейцария
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
13 марта 2021, суббота. 13:40 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
34:07.1
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+18.4
3
Пол Голберг
Норвегия
+18.9
14:14 Михаил Чесалин

И всё, выиграл Александр Большунов. Кажется, что легко и непринуждённо! Сколько там ждать соперников на финише?!

14:12 Михаил Чесалин

Да! Большунов в подъём просто уничтожил преследователей. Отрыв от второго места — уже 25 секунд. Кажется, борьба за первое место сегодня закончена!

14:10 Михаил Чесалин

Вырвался вперёд Большунов! Неужели отстаёт Клебо? Около двух километров до финиша!

14:07 Михаил Чесалин

Остался последний круг! Большунов лидирует, Клебо — второй, в секунде позади. Преследователи опять же на небольшом отдалении — в двух-трёх секундах. Нас ждёт мощный финиш.

14:04 Михаил Чесалин

Вот она — началась финальная битва. На отметке 10 километров впереди Большунов и Клебо. Остальные пока сильно не отстают, но в паре секунд позади двух лыжников мира.

14:01 Михаил Чесалин

У Белова какие-то проблемы с инвентарём! Сразу мест 30-40 потерял российский лыжник, пока с ней справился. За медаль сегодня он бороться не будет — очень жаль.

13:58 Михаил Чесалин

Нет, не удержалась троица впереди. Большунов включился и настиг беглецов. Александр на первом месте. Червоткин пока закрепился на втором. Далее — Нисканен, Клебо и Голберг. Половина дистанции уже позади.

13:56 Михаил Чесалин

Червоткин, Холунд и Сток умчались в отрыв. Преимущество перед основной группой — пять-шесть секунд. Посмотрим, удастся ли им удержаться впереди.

13:51 Михаил Чесалин

Первый из четырёх кругов закончен. И вот Клебо уже первый. Но Большунов совсем рядом — в 2,5 секундах. Постепенно более слабые лыжники начинают отваливаться, но в группе лидеров по-прежнему идут человек 40.

13:49 Михаил Чесалин

Норвежец Холунд захватил лидерство на отметке 2,4 км. Большунов пока идёт 14-м, но всего в трёх секундах от первого места. Клебо же и вовсе 41-й! Но от Александра он отстаёт лишь на пять секунд.

13:44 Михаил Чесалин

Старт получился спокойным: без завалов, столкновений и поломанных палок. А ведь в стартовом протоколе более 80 лыжников, и все сорвались с места одновременно!

13:43 Михаил Чесалин

Стартовала гонка! Поехали! Кто же будет сильнее? Большунов или Клебо?

13:27 Михаил Чесалин

Норвежцев на старте будет даже больше: девять человек против восьмерых россиян. Крюгер (№11), Холунд (№12), Голберг (№14), Клебо (№16), Нюэнгет (№28), Вальнес (№32), Амундсен (№34), Сток (№35) и Хопе (№50).

13:09 Михаил Чесалин

Состав сборной России на масс-старт. Большунов — первый номер!

До гонки остаётся чуть более получаса, а значит пора поговорить о составах сборных. На Кубке мира квоты побольше, поэтому битва России и Норвегии получится ещё более масштабной. Россию будут представлять: Александр Большунов (№1), Иван Якимушкин (№2), Андрей Мельниченко (№3), Евгений Белов (№4), Артём Мальцев (№5), Алексей Червоткин (№8), Илья Семиков (№9) и Илья Порошкин (№33). Что важно — все они будут выступать под российским флагом. На Кубок мира ограничения, наложенные ВАДА на российскую символику, не распространяются.

12:46 Михаил Чесалин

Если говорить об общем зачёте Кубка мира, то борьбы тут уже не будет. Большунов занял первое место досрочно, поскольку норвежцы пропускали почти все этапы. Да, конкуренции было меньше, но два подряд «Больших хрустальных глобуса» — это историческое достижение для российских и даже советских лыж!

Большунов досрочно взял второй подряд Кубок мира. Это даже советским лыжникам не удавалось
Россиянин стал математически недосягаемым уже в начале февраля. Подавляющее преимущество.
12:27 Михаил Чесалин

По итогам чемпионата мира FIS собрала в один видеоролик лучшие моменты турнира. Вот только где идеальная гонка Большунова и его бешеные эмоции после победы в скиатлоне? Забыли или проигнорировали?

12:08 Михаил Чесалин

Разумеется, мы не можем не вспомнить, как Большунов буквально две недели тому назад впервые в карьере стал чемпионом мира, эффектно раскидав на финише всех норвежцев. Клебо, правда, отстал чуть раньше финишного створа.

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием
Мощнейший финишный рывок нашего лыжника хочется пересматривать снова и снова!
11:28 Михаил Чесалин

Большунов, который плакал после финиша марафона в Оберстдорфе, уже отошёл от переживаний и шутит. Будет, мол, соблюдать безопасную дистанцию с другими спортсменами, чтобы не было таких казусов.

Большунов пошутил, что в гонках финала Кубка мира не будет нарушать социальную дистанцию
10:36 Михаил Чесалин

С той поры, конечно, уже много воды утекло. Всю неделю лыжная общественность обсуждала протест, поданный сборной Норвегии, а затем тот факт, что Клебо отказался от дальнейшей борьбы за золото? Что это было? Реальное желание вернуть победу? Пиар-ход? Благородство? В любом случае, норвежцы даже проигранную партию сумели разыграть красиво.

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Отказ норвежца от претензий высоко оценил тренер Александра Большунова. Но проигравшим Йоханнес себя не признал.
09:40 Михаил Чесалин

А вот так выглядела эта драматичная развязка. Самый яркий эпизод — на 1:25.

Права на видео принадлежат International Ski Federation. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале FIS

09:35 Михаил Чесалин

Неделю назад противостояние Клебо и Большунова в марафоне завершилось настоящей драмой на последних метрах 50-километровой дистанции. Норвежца дисквалифицировали, россиянин остался без золота. Ух, это было невероятно жарко!

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира
Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!
09:33 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня в Швейцарии стартует финал Кубка мира по лыжным гонкам, и эти два заключительных дня должны получиться фантастическими. В субботу лыжники и лыжницы побегут масс-старт на 15 и 10 километров классикой. А завтра будет марафон в формате гонки преследования.

Главная изюминка выходных — новая битва Большунова и Клебо в марафоне. Нет абсолютно никаких сомнений, что она состоится и получится незабываемой.

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