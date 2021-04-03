Александра Шимолина весь сезон отбегала в форме с норвежскими цветами. Но внимание судей на это обратили только сейчас.

Российская лыжница вышла на старт в норвежском комбинезоне. Теперь её накажут?

На чемпионате России по лыжным гонкам неспортивная ситуация вновь заслонила собой сражение на трассе. Красивая победа в марафоне Марии Истоминой и борьба за серебро Анастасии Рыгалиной и Екатерины Смирновой остались на втором плане на фоне того, с каким нетерпением ждали на финише красноярскую спортсменку Александру Шимолину.

А всё потому, что она вышла на старт в норвежском комбинезоне. Согласно правилам, на старт в форме другого государства, кроме России, выходить нельзя. Неужели Шимолину накажут?

«Никакой символики у меня нет»

Внимание болельщиков и судей на Анастасию обратила президент ФЛГР Елена Вяльбе, которая комментировала марафон в прямом эфире. Елена Валерьевна заметила, что девушка бежит «в национальном комбинезоне сборной Норвегии», что запрещено правилами.

Однако Вяльбе допустила неточность. Шимолина действительно бежала в норвежском комбинезоне, но таком, который не является официальной формой сборной Норвегии. На международных стартах норвежцы выступают в комбинезонах Bjorn Daehlie Racesuit Nations, а Анастастия использует модель Seefeld. Основной тёмно-синий цвет действительно один и тот же, но различий в элементах на рукавах и штанинах множество. Комбинезоны модели Seefeld использовали норвежские лыжные клубы, но не спортсмены сборной на международных стартах.

В любом случае национальных отличительных символов Норвегии на комбинезоне нет.

Подчёркивает это и сама спортсменка: «Никакой символики на комбинезоне у меня нет. Я с декабря бегаю на российских стартах в этой форме, и ничего. Наверное, если бы было какое-то нарушение, мне бы давно об этом сказали. Я и на чемпионате России в Тюмени бежала в этом комбезе личный спринт, командный спринт, скиатлон, а обратили внимание только сейчас».

Оснований для наказания 21-летней спортсменки нет. Судьи на чемпионате России очень строго следят за тем, чтобы соблюдались абсолютно все пункты правил.

«С чего вообще взяли, что спортсменка вышла на старт в комбинезоне сборной Норвегии? Национальная символика на форме отсутствовала, нарушения нет. Хотя уже давно прописан пункт правил, по которому спортсмены не имеют права выходить на старт с символикой другого государства на любом элементе формы», – объяснил главный судья турнира Валерий Махт.

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Так что никакого скандала нет, да и быть не могло. Чемпионат России – это всё-таки не тот турнир, где судьи могут пропустить какое-то нарушение. Тем более такое явное.

«Я по ходу гонки упала дважды»

А победу в классическом марафоне одержала Мария Истомина, лыжница группы Юрия Бородавко. Она с самого старта задала высокую скорость и постепенно уходила от соперниц. После смены лыж её преимущество сократилось с минуты до 40 секунд.

«С самого старта планировала взять высокий темп и убегать. Конечно, я не знала, как были готовы другие девочки, возможно, кто-то бы и удержался. После 20 км тренеры крикнули мне, чтобы я поменяла лыжи, но я зря это сделала – свежая пара работала намного хуже. Заключительную десятку бежала спокойно, всё контролировала, так как разрыв был уже большой», — сказала Истомина.

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«Маша задала слишком высокую скорость, – призналась бронзовый призёр Екатерина Смирнова. – Вторую часть гонки получилось пройти сильнее, я смогла пройти Марину Черноусову в борьбе за третье место, тренеры кричали, что и до второго близко, но у меня на последнем подъёме уже сильное закисление было».

«Я по ходу гонки дважды упала. Сначала — почти с самого старта, и мне пришлось догонять Машу Истомину. Когда я это сделала и мы шли вместе, произошло ещё одно падение. И вновь я отставала. И тут уже поняла, что золото упустила, но серебро никому не отдам. Так в итоге и получилось», – сказала занявшая второе место Анастасия Рыгалина.

На чемпионате России осталось провести только одну гонку – мужской классический марафон. Александр Большунов эту гонку не побежит, как и Иван Якимушкин, Артём Мальцев и некоторые другие лыжники.