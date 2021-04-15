«Когда выкатывался на финиш, появились слёзы». Главные победы и скандалы Большунова

Саша плакал и от счастья, и от разочарования. И никуда не мог деться от соперничества с Клебо.

Александр Большунов и Йоханнес Клебо.

Их противостояние сделало лыжные гонки невероятно популярными в последние годы. Два молодых, но уже великих спортсмена соревнуются не только на трассе, но и за её пределами. Однако минувший сезон получился для Большунова фантастически интригующим не только из-за борьбы с Йоханнесом. В нём было всё – скандалы, дисквалификация, словесные перепалки и, конечно же, выдающиеся победы: золото чемпионата мира и очередной «Хрустальный глобус».

«Клебо, береги себя»

В начале сезона лидер сборной Норвегии ещё участвовал в гонках, однако вскоре вся команда приняла решение сняться с соревнований из-за боязни подхватить коронавирусную инфекцию. Большунов после спринта в Давосе в середине декабря честно признался, что ему не хватало Клебо, и пожелал тому поскорее вернуться на трассу.

Фото: РИА Новости

«Мы все хотим соревноваться с лучшими, и поэтому его будет не хватать. Пожелание для Клебо? Хм… Береги себя, чтобы мы могли снова скоро встретиться! Не хватало ли Клебо? Если честно, да. На финише это чувствовалось. Не могу говорить за сборную Норвегии, но мне кажется, что с их стороны это неправильный поступок, потому что здесь всё организовано на высшем уровне, все требования по коронавирусу соблюдаются».

«Отстой, что ещё сказать?» Норвежец Клебо разочарован победами Большунова на «Тур де Ски» У россиянина уже две победы на этапах многодневки, а его главный соперник тренируется и смотрит гонки по телевизору.

«Не понимаю, почему мы должны страдать за то, что было в прошлом веке»

Отсутствие сборной Норвегии на декабрьских этапах открыло дорогу на подиум всей сборной России. Понятно, что Большунов и так с большой долей вероятности не сходил бы с пьедестала почёта. А тут получилось полное российское доминирование. Норвежские СМИ намекали, что все эти результаты не стоит воспринимать всерьёз. И на фоне этого вышло решение Спортивного арбитражного суда, который запретил российским спортсменам выступать под своим флагом на крупных международных турнирах. Большунов высказался аккуратно, но по фактам.

«Меня это не трогает. Я это пропускаю мимо себя, не обращаю на это внимания, продолжаю тренироваться, выступать и показывать достойные результаты. Мы – представители России, а не какого-то другого государства. Но не понимаю, почему чистые спортсмены должны страдать за то, что было в прошлом веке, за какие-то махинации. Я думаю, что это неправильно».

Лыжники из России разрывают «Тур де Ски». Но разве это сенсация? Многодневка не превратилась в чемпионат России только из-за столкновения русских между собой и усилий двух ветеранов.

Большунов намекнул на переход в биатлон?

Не приехали норвежцы и на знаменитую многодневку «Тур де Ски». Большунов и тут не стал сильно переживать, а просто взял и очень уверенно выиграл её, а после финальной горы, где все спортсмены валятся на снег от изнеможения, Саша спокойно снял лыжи и пошёл дальше. Это было тотальное уничтожение конкурентов. В то же время в биатлоне на этапах Кубка мира у России не получалось ровным счётом ничего. И эксперты заговорили о том, что неплохо было бы переманить Большунова в биатлон. А тут ещё и сам Александр высказался весьма двусмысленно.

«Мой переход в биатлон? У меня ещё здесь много нерешённых проблем. Вот когда в лыжах будет всё порядке…».

Все стали гадать, что же имел в виду россиянин. Судя по его высказыванию, он не исключил вариант перехода в биатлон. Эта тема муссировалась ещё очень долго, но со временем стало понятно, что Саша больше заигрывал с прессой, чем говорил всерьёз.

«Саня стреляет прекрасно. И оружие есть». Может ли лучший лыжник мира перейти в биатлон? Большунов не исключил смены вида спорта. Но тренер лыжной сборной высмеял тех, кто в это поверил.

«Нужно подходить по-русски и давать в морду»

Проблемы начались на этапе Кубка мира в Лахти, куда приехала сборная Норвегии. Сначала в скиатлоне Большунов столкнулся с Хансом Кристером Холундом, а потом в эстафете случилась настоящая драма на финише. Финн Йони Мяки подрезал Александра, после чего россиянин отмахнулся от соперника палкой, а потом ещё и врезался в него и всю финскую команду после пересечения финишной черты.

Фото: РИА Новости

Результат сборной России аннулировали, на Большунова повесили длительную условную дисквалификацию и даже написали заявление в финскую полицию о возбуждении уголовного дела. К счастью, до совсем уж бреда дело не дошло, но шлейф от тех событий тянется до сих пор. Сам Александр долго молчал по этому поводу, зато очень ярко высказался его отец, Александр Большунов-старший.

«Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это всё на эмоциях было, прекрасно его понимаю, ничего страшного. По мне, это негодяи, типа, он не видел и смещался. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. Помню, как Клебо Устюгова нагло объехал раз, второй. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду».

Главный враг Большунова. Как финн Мяки прославился в России после стычки с нашим чемпионом Отец финского лыжника радовался тому, что с «русских сняли скальп». Дмитрий Губерниев ему жёстко ответил. Это похлеще бразильских сериалов!

«На финише появились слёзы»

Несмотря на все эти проблемы, Большунов достойно подготовился к чемпионату мира и в скиатлоне наконец-то сделал то, чего от него все ждали – стал чемпионом мира. Это было красиво и легко. Теперь Саша осталось только взять золото на Олимпиаде, и он навсегда войдёт в историю как величайший лыжник.

«В последний подъём бежал и при каждом движении говорил себе: «Я должен стать чемпионом мира». Когда выкатывался на финишный спуск, даже появились слёзы на глазах. Понимал, что вот она, победа».

Фото: РИА Новости

Это был не последний раз, когда на глазах Большунова выступали слёзы. Главная драма всего лыжного сезона ждала нас в классическом марафоне на том же чемпионате мира в Оберстдорфе.

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием Мощнейший финишный рывок нашего лыжника хочется пересматривать снова и снова!

«Пусть, что хотят, то и делают. Я пошёл домой»

И снова мы возвращаемся к тому, с чего начинали – противостоянию Большунова и Клебо. Россиянин и норвежец зарубились на финише марафона. Саша занял правую крайнюю лыжню, на что имел право, как бегущий первым. Йоханнес же полез ещё правее, где не было лыжни, задел россиянина, в результате чего у него сломалась палка. С одной палкой Большунов остался третьим, его опередил ещё и Эмиль Иверсен. Россиянин не сдержался и долго плакал после финиша, а потом отказывался идти на церемонию награждения.

«Я пошёл домой. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, если дисквалифицировать кого-то могут, то меня. У меня нет слов. Не знаю, что мне говорил Клебо. Я не собираюсь на награждение. Это было нечестно».

«Пусть что хотят, то и делают. Нет слов». Большунов отказался надеть серебряную медаль Лидер сборной России сначала вообще хотел проигнорировать церемонию награждения после скандального финиша марафона.

В итоге Клебо дисквалифицировали, а победу присудили Иверсену. Большунов переместился на второе место, но от этого ему было ещё обиднее. Это решение не делало его чемпионом, а кто именно из норвежцев одержит победу, ему было всё равно.

На заключительном этапе Кубка мира в Швейцарии Александр и Йоханнес обменялись яркими победами, и нет никаких сомнений, что их противостояние станет настоящем украшением предстоящей Олимпиады в Пекине.