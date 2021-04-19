«Где меры предосторожности?» Почему лыжный марафон на Камчатке закончился трагедией

Один из участников Авачинского марафона погиб, а другой находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Праздник лыжных гонок на Камчатке был омрачён трагедией, а спортивные результаты теперь никому не интересны. На биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова во время международных соревнований скончался один из его участников. По одной из версий, он погиб после удара о дерево, стоящее рядом со скоростным поворотом. Однако организаторы Авачинского марафона уверяют, что у спортсмена оторвался тромб. Позже выяснилось, что ещё один участник попал в больницу. Так почему же эта гонка закончилась трагедией?

«Где меры предосторожности? Где контруклоны?»

Авачинский марафон – масштабное международное мероприятие. Он зародился ещё в СССР, потом на некоторое время был прерван, а в 1994 году – возобновлён. Туда с большим удовольствием приезжали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призёры этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам. Основная дистанция – 60 км, но её бегут не все. Есть и полумарафон на 30 км.

В день гонки в 2021 году в соцсетях появилось видео, где заметно, как несколько человек падают на повороте, а один из них врезается в дерево. Предполагалось, что это и было место трагедии, на что тут же отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Итак, трагедия на Авачинском лыжном марафоне. Погиб человек. Упал, серьёзные травмы. И у меня вопросы к организаторам. Вот мы видели это видео, когда просто как груша человек падает, ударяется о дерево. Где меры предосторожности? Где контруклоны? Маты на деревьях, в конце концов? Где огороженные участки трассы, чтобы падение смягчить, в случае чего? Где всё это? Мне хочется понять. Страшная трагедия. Погиб человек — спортивные результаты сразу на второй план, конечно. Вопросы, на которые мы пока ответ не получаем. Ждём информации от организаторов».

Дмитрий Губерниев отреагировал на трагедию на Авачинском лыжном марафоне

«Причина – оторвался тромб»

Официальной информации некоторое время не поступало, но потом министерство спорта Камчатки подтвердило данные о трагедии.

«Обстоятельства трагедии выясняются. Участник прибыл из Краснодара, предоставил в оргкомитет врачебный допуск и справку об отрицательном тесте на COVID-19», – пояснили в министерстве.

В краевом правительстве уверяют, что спортсмен 1960 года рождения имел все необходимые документы, не страдал никакими хроническими заболеваниями и в день не старта не жаловался на плохое самочувствие.

А вот организаторы Авачинского марафона сообщили, что, по предварительным данным, причиной смерти участника стал оторвавшийся тромб. Они заявили, что на видео, которое было выложено в социальных сетях, был запечатлён другой инцидент и спортсмен, врезавшийся в дерево, не является скончавшимся лыжником.

«Несчастный случай не связан с безопасностью, по предварительному заключению реаниматологов, причина в том, что оторвался тромб».

Но кто же тогда врезался в дерево?

Появилось видео жёсткого падения участника Авачинского марафона

Пострадал ещё один лыжник

Сайт правительства Камчатки опубликовал заявление, что в ходе Авачинского марафона пострадал ещё один лыжник. И, по всей вероятности, именно он был запечатлён на видео, которое разлетелось по интернету.

«В ходе соревнований пострадал лыжник 1972 года рождения. Предполагается, что именно его падение запечатлено на видео, которое распространяется в социальных сетях. Пострадавший на данный момент находится в стационаре Петропавловской городской больницы № 2 под наблюдением врачей. Согласно информации краевого Минздрава, его состояние оценивается как стабильное».

Так или иначе, вопросов к организаторам действительно немало. Когда у вас происходит одна трагедия и едва не случается другая, надо давать ответы. Сотрудники правоохранительных органов уже начали предварительную проверку, в ходе которой должны быть установлены причины смерти и причины получения серьёзных травм участников турнира. В любом случае, 27-й Авачинский лыжный марафон уже точно не запомнится как праздник спорта.