Россия «подарила» Китаю целую сборную лыжников. Взамен получит преимущество на Олимпиаде?

Спортсмены хорошо заработают, китайцы пробьются на домашнюю Олимпиаду, а наши спецы изучат китайский снег. Всем выгодно.

Восемь российских лыжников внезапно уехали в Китай в конце августа и сейчас отбывают необходимый карантин, чтобы затем получить право свободно передвигаться по стране. Это не звёздные, но хорошие спортсмены, не попадающие в состав сборной России.

Нет, это не массовое бегство. Это интересная взаимовыгодная сделка, которая поможет и России, и Китаю в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Сейчас всё объясним.

Китайские лыжники мимо домашней Олимпиады?

Всё дело в критериях попадания на Олимпийские игры. Китай на правах организатора может выставить четверых участников как среди мужчин, так и среди женщин. Но, помимо хозяйской квоты, необходимо ещё и иметь очки (FIS-пункты) в международном рейтинге.

Личные FIS-пункты рассчитываются после каждой гонки. Чем ниже FIS-пункт, тем выше положение участника в мировом рейтинге. Например, в свежем рейтинге FIS Александр Большунов лидирует с 0 пунктов, а у занимающего шестое место Йоханнеса Клебо – 0,67 пункта.

Китайские же лыжники имеют рейтинг ниже плинтуса. Лучший из них Чжуньцзи Чэнь занимает 580-е место. У него в активе 66,45 пункта. Тогда как проходной рейтинг на Олимпиаду – 70 и ниже пунктов. То есть китаец на данный момент уже балансирует на грани.

За последний год рейтинг всех лыжников сборной Китая резко упал из-за участия только во внутренних стартах: они пропустили международный сезон из-за пандемии. А статус внутренних китайских соревнований невысок, и «штрафы гонки» там большие. Формула сложная, но для понимания важен один факт: чем ниже статус соревнования – тем выше штраф. А чем выше штраф гонки, тем большее у лыжника FIS-пунктов и тем ниже его место в рейтинге.

На этапах Кубка мира штраф гонки равен нулю, как и на чемпионатах мира или Олимпиадах. Национальные старты в зависимости от общего рейтинга страны идут уже со штрафами.

В текущем сезоне правительство Китая вновь приняло решение не выпускать лыжную сборную на этапы Кубка мира. Опять внутренние старты, опять падение рейтинга, и тут уже можно оказаться за гранью. Единственный выход в такой ситуации – повысить статус национальных соревнований. Для этого там нужны спортсмены с хорошими личными FIS-пунктами. А где их взять?

Россия отправила в Китай целую команду

Китай вышел из ситуации, пригласив к себе россиян. Но не для того, чтобы вот так резко дать им гражданство и заявить за национальную сборную. И никто из России не убегал. Всё было сделано на законных основаниях.

Китайская федерация лыжных гонок направила в ФЛГР письмо с просьбой о помощи. Елена Вяльбе откликнулась, но, естественно, никого из лидеров не отдала. Предложение поехать в Китай получили спортсмены, не входящие ни в одну из тренировочных групп сборной России. Таких набралось на полноценную сборную. Теперь в китайских стартах будут участвовать Рауль Шакирзянов, Константин Главацких, Иван Кириллов, Никита Егоров, Диана Головань, Марина Черноусова, Габриелла Калугер и Анастасия Москаленко.

И молодые спортсмены, и опытные. Шакирзянов и Черноусова – великолепные мастера марафонских гонок, Кириллов ещё в прошлом сезоне тренировался в группе Маркуса Крамера и очень сильно выступал на чемпионате России в марте. Головань работала в группе Егора Сорина.

Что это даст китайцам? Наши лыжники с огромной долей вероятности будут занимать первые места в гонках, а с учётом их личных FIS-пунктов штраф гонки, который рассчитывается исходя из топ-5 финишировавших, будет минимальным. И китайцы смогут подтянуть свои FIS-пункты, чтобы гарантированно выполнить все критерии попадания на домашнюю Олимпиаду.

Естественно, Россия «подарила» Китаю лыжников не бесплатно. По информации «Чемпионата», спортсмены заключили контракты на сумму от $ 3500 до $ 4000 в месяц. Соглашение рассчитано на четыре месяца. Таких денег в России они вне национальной сборной точно не заработают. Да ещё и успеют вернуться домой в середине января, чтобы участвовать уже в российских стартах и коммерческих марафонах.

Плюс ко всему Россия щедро поделилась с Китаем персоналом. Теперь в национальной сборной этой страны будут работать три наших сервисёра – Владимир Рысин (он много лет работал в сборной России), Антон Перевозчиков (сын Олега Перевозчикова, тренера сборной Удмуртии) и Александр Веселов.

Олимпийский чемпион Никита Крюков является старшим тренером спринтерской сборной Китая, а с нынешнего сезона дистанционную команду возглавил Максим Волков. Очевидно, что без помощи России китайцы могли просто пролететь мимо домашних Игр.

Но самое главное – что получит наша федерация? Скорее всего, возможность кому-то из сервисёров и тренеров детально и досконально изучить характеристики трасс и особенности снега. В лыжных гонках это может дать серьёзное преимущество, особенно если речь идёт о грядущем главном старте четырёхлетия на трассе, которая почти никому не знакома.