Организаторы испортили гонку лыжникам сборной России. Большой скандал на летнем ЧМ-2021

Денис Спицов докатывал дистанцию на лыжероллерах, взятых у болельщика. Но иностранцы пострадали не меньше наших: многие финишировали пешком.

Большим скандалом завершился чемпионат мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме. В последней гонке программы – классическом масс-старте в гору Альпе-Чермис у большинства участников возникли проблемы с инвентарём, который выдавали организаторы.

Гонку испортили и иностранцам, и лыжникам сборной России: Непряева едва не упала на ровном месте и не смогла бороться за победу, Спицов упал почти сразу после старта, а потом был вынужден брать роллеры у болельщика. Многим другим спортсменам пришлось ещё хуже: гонку они заканчивали бегом, держа некачественные лыжероллеры в руках.

«Чемпионат» разобрался, что же стряслось на главном турнире летнего сезона.

Месяц обкатки и куча проблем

Так что случилось именно в последний день турнира? Трансляции нигде не было, организаторы удосужились выложить только короткие нарезки.

И в одной из таких нарезок видно, как Наталья Непряева на ровном месте едва не падает. Вне нарезок осталось падение Дениса Спицова почти сразу после старта. Алексей Червоткин оказался в той же ситуации, что и Непряева. Многие участники заканчивали дистанцию бегом (!) с роллерами в руках. Передвигаться на выданном инвентаре было невозможно.

Организаторы предоставили участникам роллеры итальянского производителя СК4 Skiroll. Но из всех выданных пар роллеров набралось едва ли 30 процентов пригодных для проведения гонки на чемпионате мира! У инвентаря заклинивало подшипники, ломались трещотки, соответственно, гонку в гору приходилось заканчивать на одних руках. Тем, кто смог, конечно, остаться на роллерах, а не плюнул на всё.

«С проблемами столкнулись почти все, не только российские участники. На мокром из-за дождя асфальте роллеры начало клинить. У кого-то почти сразу после старта, как у Дениса Спицова, у кого-то позже, как у Натальи Непряевой. И совсем небольшой процент участников с проблемами не столкнулся.

У Спицова проблемы начались на стадионе, где был дан старт. А чуть позже роллер вообще полностью заклинило, колёса не крутились. Он кое-как передвигался, пока какой-то болельщик не дал ему свой инвентарь. Затем у Дениса заклинило и другой роллер. Отсюда и такое отставание.

Организаторы утверждают, что целый месяц проводили обкатку инвентаря, и подобных проблем не было. Возможно в сухую погоду роллеры и нормально работали, но на мокром асфальте только негативные ощущения. С коньковыми роллерами тоже ведь были проблемы, поскольку с колёс резина отслаивалась и просто трескалась пополам, но, к счастью, обошлось без падений. Насколько я знаю, этих роллеров в продаже нет, поэтому все бежали вслепую. Я видел, как кто-то заканчивал гонку на одном роллере, кто-то бежал в руках с инвентарём», — рассказал «Чемпионату» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Те самые роллеры, оказавшиеся непригодными для гонки Фото: ck4skiroll.it

«Худший чемпионат в истории»

Руководитель комитета по лыжероллерам ФЛГР Павел Жестков заявил, что прошедший в Валь-ди-Фьемме чемпионат мира стал худшим в истории по организации и условиям проведения.

«Можно сказать, что это был худший и самый провальный чемпионат. Даже некоторые итальянцы из числа организаторов негодовали, как можно проводить соревнования на столь низком уровне. Что же говорить о самих спортсменах?

Проблемы начались в первый же день на коньковой гонке. Организаторы уместили старт и финиш на пятачке 10 на 5 метров. Ну как можно было так сделать? Это же чемпионат мира, а не любительский междусобойчик! Но ладно старт-финиш, так ведь и сама трасса совершенно не была подготовлена.

На старт суперспринта организаторы подготовили пистолет с оглушающим эффектом! Спортсмены поголовно начали жаловаться после квалификации, а в итоге старт давали с помощью… деревянной трещотки! Вот это уровень, да? Я уж не говорю о том, что даже на суперспринт организаторы не смогли найти 200 метров дистанции без люков и трещин.

В последний день организаторы выдали спортсменам некачественный инвентарь. Заклинивало подшипники, спортсмены пытались их пробить, но многие из тех, кому это удавалось, сталкивались с поломкой трещоток. Что такое бежать на классических роллерах в гору без трещоток? Это бежать на одних руках, ведь толкаться было невозможно.

Ну и с электроникой на масс-старте творилось что-то странное. Как можно было выдать протокол, в котором Алексей Червоткин победил почти с шестиминутным преимуществом, когда он лишь на финише сумел оторваться от преследователя на четыре секунды? Это просто неготовность к проведению турнира», — сказал Жестков «Чемпионату».

Червоткин, Непряева и Грухвина – чемпионы мира

Если говорить о спортивных итогах (речь только про взрослых), то сборную России в Валь-ди-Фьемме представляла группа Юрия Бородавко, олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев, а также профи именно в лыжероллерных гонках – Дмитрий Воронин, Ольга Летучева и Илья Безгин.

Летучева в итоге стала чемпионкой мира, а Воронин – серебряным призёром в суперспринте. Этот вид программы достоин отдельного разбора, ведь даже Йоханнес Клебо не справится с профессионалами-роллеристами. Другой вид спорта совершенно.

Если же говорить про тех, кто готовится к Олимпиаде в Пекине, то почти все уехали с медалями, либо были очень близко к ним. Алексей Червоткин стал чемпионом мира в этой самой злополучной гонке в гору, Наталья Непряева и Анна Грухвина выиграли командный спринт, причём Непряева на последнем этапе привезла соперницам более 10 секунд, что для роллеров и короткой дистанции просто огромное преимущество.

Непряева и Мария Истомина заняли второе и третье места и в коньковой разделке, и в классическом масс-старте, оба раза уступив шведке Линн Сёмскар. Денис Спицов увёз из Валь-ди-Фьемме бронзу коньковой разделки. В общем, провели сбор в Италии с хорошими контрольными тренировками и с пользой. Хотя, конечно, к чемпионату мира и не думали подводиться.

Двукратный обладатель Кубка мира и двукратный победитель «Тур де Ски», чемпион мира Александр Большунов в Италию приехал, но ни в одной гонке не стартовал.