Норвежская лыжница Бьорген провалила допинг-тест. Но чемпионку оправдали и всё засекретили

Самая титулованная лыжница планеты норвежка Марит Бьорген призналась, что в её карьере был страшный для любого спортсмена случай – она провалила допинг-тест. Но об этом никто не знал, кроме неё самой, Международной федерации лыжных видов спорта и врачей и тренеров сборной Норвегии. Дело по данному случаю даже не открыли.

Случилось всё во время чемпионата мира 2017 года в Лахти. Почему же великую норвежку не наказали? И что за вещество было найдено в её пробе?

Непобедимая чемпионка

В 2017-м в Лахти (как и на протяжении всей карьеры) Марит Бьорген была просто великолепна. Четыре золотых награды – яркое тому доказательство. Победы в скиатлоне, классической «разделке», эстафете и марафоне на одном турнире – признак высочайшего уровня спортсмена, его универсализма, умения правильно разложить силы на все дистанции и, что ещё более важно, умения грамотно восстановиться между гонками.

Бьорген стала настоящей звездой финского чемпионата мира наряду с Сергеем Устюговым, который тогда завоевал два золота и бронзу. Но Устюгова через год не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхан, до сих пор не раскрыв причины такого решения, а Бьорген на Играх-2018 завоевала два золота, серебро и две бронзы и завершила карьеру в ранге самой титулованной лыжницы в истории.

С попаданием на Олимпийские игры у неё никаких проблем не возникло, хотя история, которую Марит рассказала в своей автобиографии, вызывает множество вопросов.

«Я думала, такое невозможно»

В апреле 2017 года врач сборной Норвегии Петтер Ольберг сообщил спортсменке о её положительной допинг-пробе, взятой во время ЧМ в Лахти. Ему пришло сообщение от FIS с результатом пробы после марафона – в ней в большой концентрации был обнаружен метаболит нандролона.

Анаболического стероида, за счёт приёма которого можно эффективно повысить мышечную массу, укрепить кости и связки, устранить суставные боли, увеличить массу эритроцитов в крови, что ведёт к улучшению транспорта кислорода и повышению выносливости.

«Этот звонок был ужасен. Судорожно сжался желудок. Мы прошли через допинговые дела с Мартином Йонсрудом Сундбю и Терезе Йохауг. Я думала, что такое невозможно», — цитирует Бьорген издание VG.

Концентрация метаболита оказалась высокой. Информация была передана в сборную Норвегии. Но норвежцы придумали, как всё объяснить.

Фото: instagram.com/mabjoerg

«Всё осталось между мной, FIS и моими тренерами»

Бьорген объяснила, что принимала разрешённый препарат Primolut-N для сдвига менструального цикла. В мире спорта к подобной практике прибегают часто. И Марит указывала этот препарат в списке принимаемых лекарств. Показания для его назначения – бесплодие, невынашиваемость беременности, мастопатия.

Про этот препарат впервые заговорили в январе 2019 года, когда Федерация лыжных гонок Норвегии признала, что этот препарат применяли в юношеском возрасте перспективные тогда лыжницы Хелене Фоссесхолм и Кристине Скистад. Сейчас они входят в основную сборную Норвегии. Primolut-N в числе других препаратов был прописан совсем юным девушкам (13 и 11 лет) в целях борьбы с аномально низким ростом и ускорением полового созревания.

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Входящий в состав препарата норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой в виде стероида 19-норандростерона (того самого метаболита нандролона). Всё это было прекрасно известно норвежским врачам, которые назначали лечение Фоссесхолм и Скистад в медицинских учреждениях ещё в 2014 году.

Но врач сборной Норвегии в 2017-м Петтер Ольберг утверждал, что ничего об этом не знал. «Я не слышал ранее, что он даёт такую реакцию», – сказал Ольберг.

Тем не менее каким-то образом не знавший о такой реакции врач и спортсменка за три дня написали объяснение, которое полностью устроило Международную федерацию лыжных гонок. Через две недели пришёл ответ, что письмо Бьорген содержит те же выводы, что и данные, предоставленные специальной лабораторией.

«Допинговое дело не открывали. Всё осталось между мной, FIS и моими тренерами», – призналась Бьорген в интервью NRK.

А если бы попалась россиянка?

Так что же получается? В Норвегии о свойствах препарата Primolut-N прекрасно знали. Как эта информация обошла стороной Бьорген и врача сборной? Или не обошла, и они всё чётко рассчитали? Ведь эффект от нандролона может быть колоссальным.

Вообще, конечно, представители норвежских лыжных гонок всегда находят интересные объяснения, если в пробе спортсменов обнаруживаются запрещённые препараты. Губная помада Терезе Йохауг теперь будет преследовать её как минимум до завершения карьеры. Но потом она напишет автобиографию как Бьорген и расскажет типа правду. В которую ну очень сложно поверить.

А если бы на месте Бьорген была россиянка? Достало бы у FIS смелости скрыть всю информацию и не открыть допинговое дело? Ну а Марит… Рассказала и ладно, ей-то всё равно ничего не сделают. Зато тираж книги «Сердце чемпионки» как минимум в Норвегии разойдётся мгновенно.