«Ужасные» российские лыжники не попадались уже более 10 лет. А норвежцы что-то зачастили с положительными тестами.

В сборной Норвегии по лыжам — очередная история с допингом. Это что, просто совпадение?

Выдающаяся норвежская лыжница Марит Бьорген в своей автобиографической книге призналась, что после чемпионата мира в Лахти в 2017 году она сдала положительный допинг-тест.

В анализах восьмикратной олимпийской чемпионки нашли следы запрещённого ВАДА 19-норандростерона. Согласно объяснениям спортсменки и её врача, появление в моче стероида было вызвано приёмом препарата Primolut-N, который не является запрещённым и часто применяется спортсменками для сдвига менструального цикла. Наказания Бьорген тогда не получила. А ведь под угрозой оказались сразу четыре золота, завоёванные в Лахти.

Случаи, когда спортсмены принимали что-то по показанию врача, а впоследствии сдавали положительный допинг-тест, не такая уж и редкость, особенно в сборной Норвегии.

За последние годы в норвежской команде случилось сразу несколько допинг-скандалов, участникам которых повезло не так сильно, как Бьорген. Это что, просто совпадение?

Есть помада — нет награды

В октябре 2016 года норвежская федерация лыжного спорта выступила с шокирующим заявлением: олимпийская чемпионка Ванкувера Терезе Йохауг сдала положительную допинг-пробу. В анализах спортсменки, полученных в сентябре, был обнаружен клостебол — анаболический препарат, способствующий росту мышечной массы.

Запрещённое вещество попало в организм на тот момент семикратной чемпионки мира из-за использования мази для губ «Трофодермин», которая и содержала клостебол, помогающий заживлять раны. Врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен, выписавший Йохауг препарат, не заметил предупреждения об анаболических веществах, которое было написано на упаковке.

Как призналась потом Терезе, она и сама не обратила внимания на состав бальзама:

«Я опустошена из-за всей этой ситуации. Я считаю это несправедливым и незаслуженным, хотя знаю об ответственности, которую несёт спортсмен за выбор используемых лекарств».

Но ничего не поделать, есть нарушение — есть наказание. ВАДА отстранило Йохауг от соревнований на 13 месяцев. Именитой норвежке не помогла и национальная федерация, утверждавшая, что превышение клостебола было незначительным. Однако FIS решение не удовлетворило, и после обжалования периода отстранения в CAS срок наказания был увеличен ещё до 18 месяцев. Из-за этого Йохауг пропустила Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Не виноватый. А жертва

За полтора года до новости о «падении королевы норвежских лыж» в скандинавской стране была обнаружена ещё одна положительная допинг-проба. Анализы Мартина Сундбю за период с 13 декабря 2014 года по 8 января 2015 года показали повышенное содержание сальбутамола, который обычно используется астматиками. Однако у чемпиона мира 2011 года не было необходимого терапевтического исключения (TUE) для употребления препарата.

При этом FIS, к удивлению, оправдала спортсмена, посчитав дозу превышения сальбутамола допустимой. В этот раз недовольно решением было уже ВАДА. После рассмотрения дела в CAS лыжника отстранили, но лишь на два месяца. Наказание довольно мягкое, даже при условии, что все результаты Сундбю за тот период были аннулированы. По мнению CAS, такая строгость наказания объясняется тем, что лыжник не скрывал применение препаратов, а также делал это под надзором врача национальной команды Кнута Габриэльсена.

Мартин Сундбю Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

При этом сам Сундбю считал себя не виноватым, а, скорее, жертвой. В июле 2016 года, когда дело о допинге стало известно общественности, он заявил, что пострадал из-за расплывчатых правил ВАДА о приёме препаратов для астматиков: разрешённая доза веществ рассчитывалась не по количеству вдыхаемого, как считал врач, а по объёму препарата в распылителе.

Антидопинговая паранойя

Из-за этих двух случаев норвежцев стали подозревать в постоянных махинациях с допингом.

В 2019 году Норвежская федерация лыжного спорта открыто заявила, что две юниорки 17-летняя Хелена Мария Фоссесхольм и 19-летняя Кристина Ставос Шистад прошли курс лечения гормонами. При этом одной из лыжниц пришлось сделать терапевтическое исключение.

Эта новость вызвала волну недовольства в шведских СМИ, которые начали обвинять норвежцев в употреблении допинга и мошенничестве с TUE. Многие сразу вспомнили о книге экс-председателя антидопингового комитета Норвегии Мадса Дранге «Большой допинговый блеф», в которой он рассказывал о массовых злоупотреблениях норвежскими спортсменами допингом. Дранге подчеркивал, что поймать нарушителей было практически невозможно.

Экс-консультант НОК Норвегии Андреас Селлиаас тогда заявил, что после допинговых случаев Йохауг и Сундбю к антидопинговой работе в Норвегии возникло серьёзное недоверие:

«Раньше спортсмены втихаря использовали допинг, чтобы обмануть систему. А сейчас возможно использовать систему, чтобы принимать допинг, сделав терапевтическое исключение. Во всяком случае, можно задаться вопросом, обманывает ли кто-то систему осознанно.

Дело о гормонах – в рамках правил, речь идёт о двух подростках, получивших медицинскую помощь, это не допинг. Но антидопинговые правила стали настолько сбивающими с толку, что это дело привело к своего рода паранойе», – рассказывал Селлиаас в интервью Dagbladet.

«Почему они все болеют?»

Новая волна сомнений в норвежской антидопинговой системе началась в марте 2021 года, после чемпионата мира в Оберстдорфе, где сборная Норвегии завоевала девять из 12 золотых медалей. В этот раз обвинения исходили из России.

Главный тренер национальной команды Юрий Бородавко усомнился в прогрессе Йоханнеса Клебо, который, будучи спринтером, стал бегать марафоны на уровне лидеров.

«У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза», – признавался Бородавко «Чемпионату».

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Позицию главного тренера поддержала и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:

«Есть какие-то другие силы, которые им помогают. Мне достаточно странно, что в одной команде все больны одной и той же болезнью. Это что такое? Ну вот все знают, что они больны астмой. Что это такое, почему? Ладно, пусть они пользуются терапевтическими исключениями, но пускай это будет оглашено для всех, что спортсмен из такой-то команды использует терапевтические исключение. А всё это хранить за семью печатями…» – заметила Вяльбе.

Представители российской команды имеют поводы для возмущений. После скандалов с Родченковым и санкций ВАДА наших лыжников, как и других спортсменов, считают чуть ли не ужасными нарушителями всех правил. А ведь в последние допинговые истории в сборной России по лыжам были уже более 10 лет назад: в 2010-м попадались Степанова и Панкратов.

Данные о том, какие спортсмены имеют TUE, действительно скрываются, так как составляют врачебную тайну. Сами атлеты тоже не особо горят желанием делиться этой информацией.

Интересно, что слова Вяльбе и Бородавко не совсем соответствуют тем данным, которые публикует ВАДА. В последнем доступном отчете организации, который был выпущен в 2018 году, сообщается лишь об одном выданном исключении в лыжных гонках. При этом необязательно, что данное разрешение принадлежит норвежцам, ведь сводка делалась по всем странам.

Кстати, в число тех немногих спортсменов, которые открыто говорили о своих TUE, как раз входит Марит Бьорген. В 2009 году FIS разрешила спортсменке принимать препараты от астмы, в состав которых входит формотерол, являющийся запрещённым препаратом.