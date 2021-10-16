За месяц до старта сезона лидер сборной России восстанавливается после операции. Скажутся ли его проблемы со здоровьем на результатах?

У Большунова трудности в подготовке к олимпийскому сезону. Даже в Норвегии беспокоятся!

До старта Кубка мира по лыжным гонкам осталось чуть больше месяца, а у сборной России уже есть проблемы. Точнее, не у всей команды, а у её лидера — Александра Большунова.

Подготовка чемпиона мира к началу олимпийского сезона проходит сумбурно из-за травм и проблем со здоровьем. Сегодня стало известно, что россиянину сделали операцию на верхней челюсти, восстановление от которой может занять несколько недель.

Проблемы Большунова беспокоят даже норвежскую аудиторию, что неудивительно, ведь «Сан Саныч» — главный и непримиримый соперник скандинавских лыжников. Норвежская пресса попыталась выяснить, как скомканная подготовка скажется на шансах россиянина завоевать медали на Олимпиаде. Что же пишут норвежцы о Большунове перед стартом сезона?

Что случилось с Большуновым?

Ещё в июне главный тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунов не мог тренироваться в полную силу на сборе команды в Крыму из-за небольшой травмы. Подробностей тренер не раскрыл.

Через месяц, когда национальная команда уже находилась на сборе в Италии, Бородавко сказал, что лидер российской сборной восстановился от повреждения и может тренироваться в полную силу: «С Сашей сейчас всё нормально, все спортсмены на сборе тренируются в полную силу. Фактически у него никаких противопоказаний и лимитирующих факторов нет. Большунов работает по плану, как и все остальные», — пояснил тренер.

Однако вскоре уже сам Большунов заявил, что у него появились проблемы со здоровьем, не объяснив, какие именно. Александр успокоил фанатов, проблемы — решаемы, нужно лишь немного времени.

Фото: РИА Новости

В конце сентября на летнем чемпионате мира россиянин не вышел на старт первой гонки. В сборной признались, что у Большунова воспалилась десна, и, вероятно, лыжник пропустит все гонки турнира. Собственно, так и вышло.

«Саша почти всю ночь не спал, а утром проснулся — шишка набухла, гнойничок. Мы приняли решение спуститься вниз и провести консультацию в стоматологии. Десну пришлось вскрывать и чистить, а в следующую ночь у него температура поднялась до 38 градусов. Александру назначили курс антибиотиков. Воспалительный процесс и антибиотики, тем более на высоте — явные противопоказания к тому, чтобы принимать участие в гонках», — рассказывал Бородавко «Чемпионату».

При этом тренер сборной сообщил, что Большунов рвался участвовать в соревнованиях, но его переубедили, ведь нет смысла рисковать на таком турнире. Пробелы в подготовке наставник национальной команды пообещал наверстать в дальнейшем.

До сегодняшнего дня казалось, что Александр решил проблемы со здоровьем и смог вернуться к полноценным тренировкам. Однако выяснилось, что обычным воспалением десны всё не закончилось. Из-за неверно залеченной пломбы нервного канала зуба у Большунова образовалась киста, которая в запущенном состоянии ушла в кость. Лыжнику потребовалась операция. Как сообщил Бородавко, восстановление займёт около 10 дней. К тренировкам же спортсмен сможет приступить лишь спустя пару дней после снятия швов. Из-за этого Александру пришлось вернуться в Россию, пока команда тренируется в Рамзау (Австрия).

«Это не имеет значения»

А что же о Большунове пишут норвежцы? Статья в VG вышла ещё до того, как стало известно об операции россиянина. Иностранцев волновало, как проблемы со здоровьем у Александра скажутся на его выступлениях в текущем сезоне. Довольно актуально, ведь Большунов — главный страх для норвежцев и их грёзах об олимпийских медалях.

Фото: David Ramos/Getty Images

VG обратился к Бородавко, чтобы узнать о подготовке российской сборной. Тренер сообщил, что сейчас команда тренируется на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря. Такое решение вызвало у иностранцев вопросы, ведь большая часть сезона будет проходить на большей высоте, а Олимпийские игры — на 1800 метрах.

«Перед стартом сезона можно готовиться двумя способами: на леднике на высоте или в туннеле в низине. Дважды пробовали туннели, оба раза заболела половина команды. Мы осторожны с высотой. Занятия на высоте 2700 метров — это большая нагрузка. Нам приходится тренироваться осторожно, кроме того, погодные условия часто бывают сложными. Когда это из катания на лыжах превращается в прогулку на лыжах, технической выгоды мало», — пояснил Бородавко.

Норвежский эксперт NRK Торгейр Бьёрн согласился с российским тренером, ведь Большунов тренируется с высокой интенсивностью, что на высоте делать крайне сложно. Особенно имея проблемы со здоровьем.

VG отмечает, что Большунову в последние месяцы пришлось «бороться со многим», хотя на свадьбе в апреле он «был в отличной форме». По мнению Бьёрна, именно последствия этой борьбы вынуждают Александра уделять внимание высокоинтенсивным тренировкам.

Эксперт NRK уверен, что проблемы с подготовкой не скажутся на успехах россиянина на Олимпиаде и других турнирах.

«Это не имеет значения для «Тур де Ски» и Олимпийских игр. Может быть, только на первых стартах Кубка мира произойдёт спад», — заявляет Бьёрн.

Большунов действительно спокойно может пожертвовать первыми этапами Кубка мира для полноценного восстановления, конечно, если россиянин любой ценой не гонится за третьим подряд «Большим глобусом». Хотя звездный лыжник признавался, что в предстоящем сезоне ему гораздо важнее медали на Олимпийских играх.

Главное, чтобы Большунов спокойно восстановился и подготовился к сложному олимпийскому сезону, который стартует уже 26 ноября в финской Руке.