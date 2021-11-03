«Большунову приходилось плохо». Почему лучший российский лыжник пропустит старт сезона

Чемпион мира Александр Большунов пропустит старт лыжного сезона в Муонио и рискует не выйти на старт первого этапа Кубка мира в Куусамо. Главный вопрос — когда Большунов выйдет на лыжню, ведь до Олимпиады не так и много времени.
Успеет ли лидер сборной России набрать форму? Да и вообще, на Олимпиаде-то выступит?
«Большунов стартовать не будет»
12-14 ноября в Муонио пройдут соревнования под эгидой FIS (Международная федерация лыжных видов спорта). Для лыжников сборной России этот старт будет первым в международном сезоне. Пока неизвестен точный состав нашей команды, но зато известно, кто точно не побежит. Это лидер нашей команды Александр Большунов.
«Кто будет принимать участие на стартах в Муонио, будем смотреть по состоянию. Но можно сказать точно: Саша Большунов стартовать в Финляндии не будет», – сказал «Чемпионату» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Двукратный обладатель Кубка мира по-прежнему не может выполнять полноценную работу из-за последствия двух операций. Вообще, подготовительный период у лидера сборной России нельзя назвать идеальным. Было и падение с велосипеда, и простуда, а в сентябре Елена Вяльбе сообщила, что у Большунова воспалилась десна и спортсмен вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме.
Александр перенёс одну операцию, затем вторую. Вроде бы безобидная болячка вмешалась в ход подготовки лучшего лыжника мира к олимпийскому сезону. Да ещё как вмешалась! Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе призналась, что могла перенести сердечный приступ из-за ситуации со здоровьем Большунова.
«Тренировочный сезон редко проходит без проблем, особенно у Саши. Могу сказать, что, если бы это произошло в январе, у меня случился бы сердечный приступ, – сказала она в интервью Yle. – Сперва ему приходилось плохо. Мне кажется, сейчас он спокоен и понимает, насколько важно заботиться о своём здоровье как следует. После этого уже можно тренироваться и соревноваться на полную катушку».
Битва с Клебо откладывается?
То, что Большунов пропустит старты в Муонио, можно было предположить. Спринт, классическая и коньковые гонки пройдут без лучшего лыжника мира. Но под вопросом и его участие как минимум в первом этапе Кубка мира, который пройдёт в Руке/Куусамо с 26 по 28 ноября. А это уже неприятно, хоть до первой гонки Олимпиады и будет ещё два месяца.
Но дело совсем не в борьбе за общий зачёт Кубка мира, в конце концов, у Большунова уже есть два трофея. Дело в том, что именно в Руке Александр мог бы проверить свои силы в борьбе с Йоханнесом Клебо и всеми остальными на спринтерском круге, максимально похожем на тот, что будет в Пекине. Круге, на финиш которого спортсмены должны забежать в подъём, а не подъехать со спуска, как на большинстве трасс Кубка мира. Круге, на котором Большунов уже обыгрывал Клебо в спринте.
Но до 26 ноября ещё есть время. Возможно, Александр успеет набрать соревновательную форму. Перед Пхёнчханом-2018 была похожая ситуация. Тогда Большунов серьёзно заболел прямо перед Олимпиадой (а не во время подготовительного периода), но на самих Играх завоевал четыре медали.
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