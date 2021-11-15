«Думали, он близок к закату карьеры». Лыжник Устюгов вернулся и выступит на Олимпиаде?

На Играх в Сочи Сергей не дотянулся до медали. В Пхёнчхан его не пустили. А в Китай он и сам не надеялся поехать. Но в сборной в него верят.

До старта Кубка мира осталось около недели, но российские лыжники уже открыли сезон на турнире FIS в Моунино (Финляндия). Пускай эти соревнования не отличаются звёздным составом участников, но имеют большое значение – это отбор на первые этапы Кубка мира.

Шикарную заявку на попадание в основу сборной России в Финляндии сделал двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, для которого прошлый сезон прошел ни шатко ни валко. На турнире в Моунино в отсутствие Александра Большунова Устюгов выглядел очень хорошо. Это подчеркнули и тренеры. Неужели Сергей вернулся и выступит на Олимпиаде-2022?

«Каждый раз я сваливался в яму»

Сезон-2020/2021 был, наверное, самым сложным в карьере Устюгова. На декабрьские этапы Кубка мира он не отобрался, хотя и имел личную квоту. На стартах Сергей проигрывал соперникам больше минуты! Причина – осложнения, вызванные коронавирусом. В декабре лыжник сообщал, что всё ещё не может восстановиться после болезни, перенесённой в октябре.

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«Пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все попытки были, к сожалению, тщетны, организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку, и каждый раз я сваливался в яму», – писал Устюгов в своем «инстаграме».

В итоге Сергей всё-таки преодолел болезнь и смог отобраться в команду. В первой же гонке – эстафете в Лахти (Финляндия) – Устюгов завоевал бронзу. Правда, после того как другую российскую четвёрку лишили медали из-за конфликта Большунова с Йони Мяки.

Всего за сезон Устюгов провёл лишь шесть гонок, во всех финишировав в топ-20. Лучшим результатом россиянина стало четвёртое место в спринте классическим стилем в Фалуне.

Чемпионат мира — 2021 лыжнику пришлось почти полностью пропустить. Перед стартом турнира он получил травму ноги, но всё равно принял участие в спринте, где вышел в финал. Там 29-летний Устюгов занял пятое место, а после заявил, что снимается с турнира.

Как итог в «тотале» Сергей стал лишь 39-м – это худший результат россиянина на Кубке мира. Появлялись опасения, что в следующем году Устюгов прокатится мимо Олимпиады, а то и всего сезона. Уверенности в своих силах не было и у самого спортсмена.

«Олимпиада до сих пор не манит. Ну, от медали я не откажусь, но так, чтобы сильно, она не притягивает. Больше Кубок мира? Это да, но я от любой награды не откажусь. Пренебрегать стартами в Кубке мира ради Игр? Туда ещё надо отобраться. Если я на следующий год не попадаю на Кубок мира, то ни на каких Олимпийских играх меня не будет», – рассуждал Устюгов.

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Финское возвращение

На турнире в Моунино Устюгов всё-таки доказал, что способен бороться не только за место в команде, но и за награды на Кубке мира. Да, в соревнованиях не участвовали именитые норвежцы, да и Большунов пока ещё восстанавливается после операции на челюсти, но конкуренция всё равно была мощной: были финские и итальянские лыжники.

Сперва казалось, что Устюгов опять провалится. По итогам квалификации спринта он шёл 14-м! Однако в финальном заезде Сергей собрался. В жёсткой «зарубе» он обошёл россиянина Александра Терентьева на 0,01 секунды. Правда, потом FIS немного напутала с протоколами и присудила победу Терентьеву, но вскоре вернула её Устюгову.

В «индивидуалке» свободным стилем Сергей снова попал на пьедестал. Россиянин стал вторым, уступив лишь Иво Нисканену 9,1 секунды. Для сравнения: отставание Алексея Червоткина, финишировавшего третьим, составило 21,7 секунды. В индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км Устюгов замкнул топ-6.

В тренерском штабе сборной России по заслугам оценили результаты Устюгова. Юрий Бородавко заявил, что Устюгов точно поможет команде в нынешнем сезоне.

«Устюгов достойно выступил, молодец! Некоторые люди не ожидали от него такого результата, думали, что близится закат карьеры. Мы лично рады за Сергея, он, конечно же, поможет нашей сборной в этом сезоне. Что касается состава сборной России на первые этапы Кубка мира, то пока рано говорить об этом, с составом определимся позже», – сказал Бородавко «Матч ТВ».

Тренер Маркус Крамер отметил, что турнир в Моунино для Устюгова был тестом его состояния. Теперь в сборной понимают, что действительно могут рассчитывать на лыжника. Главный вывод, который сделал Крамер по итогам стартов: «Устюгов в порядке».

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Олимпийский неудачник

Очевидно, что после такого выступления в Финляндии место Устюгову в сборной должно быть обеспечено. Кубок мира стартует 26-28 ноября в Руке, так что у россиянина есть шансы в таком состоянии быть близко к подиуму или даже попасть на него.

С большой вероятностью Александр Большунов всё-таки пропустит первые этапы КМ, чтобы планомерно восстановиться и прийти в форму после операции. И на это время лидером сборной может стать именно титулованный Устюгов. Сложно сказать, какой потом будет борьба лучших российских лыжников, когда Большунов вернётся. Но очевидно одно – они будут «подначивать» друг друга по ходу сезона. И эта конкуренция может пойти обоим на пользу.

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Фото: РИА Новости

Если Устюгов всё-таки продолжит успешно и стабильно выступать на Кубке мира, то у россиянина есть все шансы поехать на Олимпиаду, в которой он, казалось, разочаровался.

В Сочи медали Сергей завоевать не смог. Лучшим результатом тогда 22-летнего лыжника стало пятое место в спринте. В Пхёнчхан в 2018 году Устюгов не поехал, так как не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Тогда-то россиянин и пришёл к выводу, что Олимпийские игры больше не являются главной целью в его жизни.

На Игры в Пекине Устюгов вроде бы тоже не сильно рассчитывает. Но глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе явно делает ставку на Сергея.

«Порадовал Серёга Устюгов, в прошлом сезоне у него не получилось. С Серёжей мы связываем высокие результаты в этом сезоне, в том числе и на Олимпийских играх», – отметила Вяльбе.

Насколько оправдает олимпийские ожидания Устюгов, мы узнаем в феврале. Но сначала ему, конечно, ещё стоит попасть в список тех, кто отправится на Игры в Пекин.