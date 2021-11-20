Большунов проиграл свою первую гонку в новом сезоне. А мог вообще сойти с дистанции

Двукратный обладатель Кубка мира не смог стать лучшим даже в отсутствие главного соперника. Но паниковать рано.

В финском Муонио прошли первые отборочные гонки за право попадания в состав лыжной сборной России на стартовый этап Кубка мира в Руке. В классической разделке на 15 км всю российскую команду, в том числе Александра Большунова, обыграл финн Иво Нисканен. Большунов вообще стал только пятым, но этому есть объяснение. Паниковать рано.

Классическая пятнашка для мужской сборной России превратилась в настоящую рубку. Ведь шла битва за пару вакантных мест на стартовый этап Кубка мира в Руке. Ещё до гонки было известно, что на Кубке мира стартуют Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Артём Мальцев. По личной квоте – Андрей Ларьков, как победитель Континентального Кубка.

Не подвергалось никакому сомнению и место Александра Большунова, хотя президент ФЛГР Елена Вяльбе говорила, что двукратный обладатель Кубка мира из-за воспаления надкостницы и двух операций, вероятно, не сможет выступить в Руке. Но Большунов восстановился как раз к отборочной гонке. Ему никуда не нужно было отбираться, и пробежать он должен был 10 км, а потом мог сойти с дистанции, но это же Сан Саныч. Попробуй его останови!

Раз он решил пробежать всю гонку – так и будет. Большунов бежал с огромным запасом, видно было, что выполнял ту работу, которую запланировал с тренером, и в итоге поделил пятое-шестое места с Евгением Беловым. Но если Евгений бился за место в сборной, то для Александра это была всего лишь тренировка.

Из коллег по сборной России Большунов проиграл Алексею Червоткину, Ивану Якимушкину и Илье Семикову. При этом Семиков и Белов отобрались в состав сборной на Кубок мира. А вот Сергей Устюгов, уступивший Большунову 2,3 секунды, пока вне состава, хоть и выполнил норматив. Но у него ещё есть шанс пробиться в команду – в воскресной гонке на 15 км коньком.

«Это первый старт Саши с августа. Были только интервальные тренировки. Была потеряна соревновательная практика. Сейчас у него достаточно неплохая форма, дальше будет только лучше», — отметил старший тренер сборной России Юрий Бородавко, комментируя выступление Большунова.

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«Сегодня были очень плотные результаты. Разница между Семиковым и Устюговым была около двух секунд. Среди четырёх человек разница прыгала в трёх секундах. Помимо Семикова и Белова, в норматив уложились Большунов и Устюгов», — добавил Бородавко.

Стоит отметить, что все россияне уступили финну Иво Нисканену, который и неделю назад в том же Муонио в дистанционных гонках был сильнее всех.

Что касается женщин, то за победу боролись Татьяна Сорин и Наталья Непряева. Сорина выиграла чуть больше двух секунд. Третьей из наших стала Анастасия Рыгалина, проигравшая двум лидерам более 40 секунд. А вот Юлия Ступак в своём первом в сезоне старте стала лишь девятой, проиграв победителю более минуты.