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Лыжные гонки, Кубок мира — 2021/2022: онлайн-трансляция спринта (женщины/мужчины), 26 ноября 2021

Кубок мира по лыжам. Будет ли у России золото в первых гонках сезона? LIVE
Татьяна Постникова
Александр Большунова
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Стартует долгожданный олимпийский сезон. Первые гонки пройдут уже сегодня! Следите за самыми яркими событиями в нашей онлайн-трансляции.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Общий зачёт Кубка мира

Сегодня начинается новый, олимпийский сезон Кубка мира. В Руке (Финляндия) пройдут спринтерские гонки. Для россиян этот старт станет вторым в ноябре. До этого сборная выступала на турнире FIS в Моунино (Финляндия), по итогам которого были сформированы составы команд.

Квалификация стартует в 12:00 по Москве у женщин, в 12:40 — у мужчин. Финалы пройдут в 14:30 и 14:55 соответственно. Болеем за наших лыжников и лыжниц!

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
26 ноября 2021, пятница. 12:00 МСК
Не началось
Live Андрей Шитихин

Одним из соперников наших лыжников в классическом спринте будет итальянец Федерико Пеллегрино, который готовился к сезону в составе сборной России. Он поблагодарил старшего тренера российской команды Маркуса Крамера за совместную работу.

08:45 Андрей Шитихин

Критерии отбора в сборную России на ОИ-2022

Сегодняшний классический спринт — одна из немногих гонок на предновогодних этапах Кубка мира, которая не входит в список квалификационных к Олимпиаде-2022. Да, сегодняшний спринт не будет отборочным в олимпийскую команду. Но тренеры посмотрят на результаты гонки, если возникнет спорная ситуация при определении состава. А какие гонки будут квалификационными?

Читайте в нашем эксклюзивном материале. Мы опубликовали все критерии отбора, которые были выработаны тренерским штабом сборной и руководством ФЛГР перед началом сезона. Напомним, что олимпийский состав будет сформирован по формуле 8+8, а не 12+12, как на чемпионатах мира. А это значит, что отбор будет предельно жёстким.

Правила — не для Большунова. Кто из российских лыжников попадёт на Олимпиаду-2022? Правила — не для Большунова. Кто из российских лыжников попадёт на Олимпиаду-2022?
08:26 Андрей Шитихин

Кстати, соревнованиям в Руке исполняется уже 20 лет. И практически каждый раз, когда спортсмены приезжают за Полярный круг, они видят северное сияние.

08:23 Андрей Шитихин

В Руке/Куусамо сегодня морозно — минус 13. А во время дистанционных гонок в выходные будет ещё холоднее. Накануне разговаривал с Андреем Ларьковым, у которого был день рождения, так он сказал: «Главное — не замёрзнуть, мороз обещают хороший».

08:19 Андрей Шитихин

А вот в мужской команде произошла замена: ярко выраженного конькового дистанционщика Андрея Мельниченко заменил универсал Иван Якимушкин. По всей видимости, тренерский штаб сборной России попробует прикинуть, кто может пробежать командный спринт на Олимпиаде вместе с Александром Большуновым.

Полностью состав нашей мужской команды на квалификацию спринта выглядит следующим образом: 13. Глеб Ретивых, 15. Александр Большунов, 23. Александр Терентьев, 29. Сергей Устюгов, 30. Андрей Ларьков, 41. Иван Якимушкин, 42. Денис Филимонов, 46. Сергей Ардашев.

08:09 Андрей Шитихин

Сегодня в программе классические спринты. И давайте сначала о том, кто побежит в стартовых гонках Кубка мира в составе сборной России. У женщин неожиданностей нет, спортсменки выйдут на старт квалификации в следующем порядке: 15. Наталья Непряева, 16. Анастасия Фалеева, 25. Татьяна Сорина, 26. Лилия Васильева, 27. Юлия Ступак, 34. Ольга Кучерук, 43. Христина Мацокина.

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