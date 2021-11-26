Вот это зверь! Молодой русский лыжник неожиданно разорвал Большунова и Клебо в спринте

22-летний россиянин Александр Терентьев выиграл классический спринт на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. В финале он просто разорвал многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира норвежца Йоханнеса Клебо. Для Терентьева эта победа стала первой в карьере в рамках розыгрыша Кубка мира. Клебо просто не смог противостоять напору чемпиона мира среди молодёжи!

В российских лыжных гонках появился спринтер, которого теперь будут бояться. Александр Терентьев просто вихрем прошёлся по трассе в финской Руке. Он ещё в квалификации показал, что готов биться за самые высокие места, показав лучший результат. Лыжник из группы Юрия Бородавко опередил всех норвежцев, в том числе и Йоханнеса Клебо, который квалификации давным-давно не проигрывал.

А с нынешнего сезона за квалификацию ещё и очки можно получить. Таким образом, Терентьев стал промежуточным лидером Кубка мира после пролога, а затем в каждом забеге на выбывание доказывал, что его лучший результат совершенно не случаен. Российский лыжник просто фантастическим образом отрабатывал подъём перед финишем, огромными прыжками «мельницей» забегая на вершину и занимая выигрышную позицию.

Терентьев впервые в своей карьере настолько уверенно чувствовал себя среди взрослых. В прошлом году на «Тур де Ски» он мог стать призёром в одной из спринтерских гонок, но не стал мешать Александру Большунову и Глебу Ретивых, чуть уйдя в сторону. Но сейчас на трассе был настоящий зверь, перед которым стояла только одна задача – разорвать всех, не обращая внимания на титулы и статус.

В полуфинале состоялась его первая стычка с лучшим спринтером современности. И Терентьев обыграл Клебо, который вообще прошёл в решающий забег лаки-лузером. Но тогда показалось, что норвежец был излишне уверен в себе и проиграл тактически, а в финале всё будет гораздо сложнее. Но Александр и в финале показал – он вышел на лыжню разрывать.

Клебо было феноменально хитёр в битве за победу, объехав всех именно тогда, когда никто не ожидал. Йоханнес создал себе большой задел, но этот отрыв оказался недостаточным, чтобы удержать его в битве с Терентьевым. Наш лыжник огромными шагами в подъём настиг норвежца и просто заставил сдаться – на финишной прямой Клебо просто добегал.

Для норвежца это страшный удар: обыграть всех главных соперников и не выиграть! Да когда такое было? На пьедестале Клебо был расстроен, а Терентьев просто сиял. Третьим стал норвежец Эрик Вальнес.

Конечно, после такой победы к 22-летнему парню на следующих гонках будет повышенное внимание, но ему, кажется, всё равно. Терентьев, которого сама Елена Вяльбе называет будущей суперзвездой и считает самым одарённым в сборной России, дорос до топ-уровня.

А что остальные наши? Александр Большунов не пробился в полуфинал, но от него сложно было ожидать скорости после скомканной подготовки к сезону. Сергей Устюгов в своём четвертьфинале просто сдулся на подъёме. Глеб Ретивых, ставший в квалификации 30-м (последним из тех, кто проходит дальше), лаки-лузером прошёл в полуфинал, но сил бороться дальше просто не было.

У женщин в полуфиналах выбыли Юлия Ступак и Наталья Непряева, которые в один голос заявили, что они пока ещё не почувствовали, что стартовал Кубок мира. Татьяна Сорина выбыла в четвертьфинале, пожаловавшись на боли в ахилле.

Этап в Руке продолжится классическими «разделками».