«Я для всех как маленькая мышка». Кто такой лыжник Терентьев, обыгравший самого Клебо?

В лыжных гонках случилось невероятное. Русский лыжник Александр Терентьев разгромил в финале спринта на первом этапе Кубка мира гениального норвежца Йоханнеса Клебо. Его сенсационное выступление настолько впечатлило главного тренера сборной России и президента ФЛГР Елену Вяльбе, что она заявила о включении Терентьева в состав команды на Олимпиаду-2022.
«Да, вот так вот сразу!»
«Я не знаю, насколько я такого ожидала, но я точно знаю, что это наше будущее. Рада, Саня сегодня отобрался на Олимпийские игры. Да, вот так вот сразу», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Затем то же самое подтвердил «Чемпионату» и тренер сборной России Сергей Турышев. Терентьев – на Олимпиаде после первого же спринта сезона, который даже не являлся квалификационной гонкой к Играм-2022!
Что же сделал наш лыжник, что норвежские СМИ назвали его «товарным поездом, переехавшим Клебо?»
Именно то и сделал: переехал, разорвал сильнейшего спринтера планеты. Терентьев разбил Клебо его же оружием – мощнейшим ускорением в подъём, хотя у норвежца, казалось, было гигантское преимущество.
В России, где уже давно нет спринтерской группы, вырос спринтер, которого норвежцы теперь будут бояться. Мощный, взрывной, выносливый. Умеющий на заказ в день рождения тренера подарить ему крутейшую победу. Откуда он вообще взялся?
«Вряд ли я кому интересен»
Мы общались с Сашей два года назад, когда он рассказывал про родной Нарьян-Мар, про дебют на взрослых стартах, про специализацию в гонках. Тогда же говорили и с Еленой Вяльбе, которая выражала опасение по поводу его перехода из юниорской команды в группу Юрия Бородавко.
«Не нужно думать, что мы его просто тянем в команду. Он – талантливый и очень разноплановый спортсмен, которого нельзя загонять в рамки одной дисциплины. Я уверена, что он переживёт нагрузки, которые получает у Бородавко. С такими спортсменами нужно обращаться очень осторожно. Признаюсь, я была против перехода Саши в группу Юрия Викторовича, но тренер меня убедил, что спортсмен всё выдержит», — говорила Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!»
Александр же, смущаясь, рассказывал о том, что на взрослом уровне на него никто не обращает внимания. Несмотря на то что он уже тогда был чемпионом мира среди юниоров именно в спринте. Но взрослые гонки – это совсем другое.
«В Кубке мира все ребята очень опытные, тяжело в этом плане. Они чётко знают, где посидеть, отдохнуть, а потом так резко рвануть, что угнаться за ними уже невозможно. Да и физически парни сильнее – мне до их уровня ещё тренироваться и тренироваться. А меня вообще никто не знает, я для всех как маленькая чёрная мышка, вряд ли кому интересен», — говорил Александр.
Спустя два года про него заговорили примерно все. А Йоханнес Клебо смотрел на неожиданно выскочившего русского с какой-то обречённостью. Норвежец мог бы и раньше присмотреться к русскому лыжнику, побеждавшему всех сверстников как в юниорах, так и среди молодёжи.
Из футбола — в лыжные герои
В Нарьян-Маре снег лежит порой до июня. Но Терентьев занимался не лыжами, а футболом, ходил в секцию при школе, участвовал в турнирах. Конечно, на лыжах он стоял благодаря постоянным походам вместе с дедом и отцом на охоту, а это 10-15 км на специальных широченных лыжах.
В третьем классе футбол уступил место беговым лыжам. Своё слово сказала мама, попросившая Сашу пробежать на школьных соревнованиях. Он с ходу занял третье место, а уже на следующий день отправился заниматься к тренеру Андрею Речкову. И вот прямо сейчас, сегодня Александр Терентьев – лучший лыжник мира, лидер общего зачёта Кубка мира. Спринтер, который с позиции силы, а не случайно обыграл самого Клебо.
«Пока он для всех загадка. Если бы знали, как её отгадать, то обыграли бы его уже. А финиш у него очень хороший. Сколько раз вместе с ним другие выходили на финишную прямую – и хоть кто-то смог его обыграть? Мы, кстати, с тренерами в прошедшем сезоне много работали над тем, чтобы на классических лыжах примерно так же преодолевать подъёмы, как Клебо», — говорил Терентьев год назад.
По всей видимости, они с Юрием Бородавко нашли, как разгадать эту загадку. Нет никаких сомнений, что Клебо тоже не останется в долгу и постарается взять реванш, но ведь и Терентьев не собирается стоять на месте.
А в нашей мужской олимпийской команде заняты уже два места. Чуть раньше от всех отборов был освобождён Александр Большунов. И кто скажет, что это несправедливо? Скорее всего, именно этой паре в Пекине предстоит бежать классический тим-спринт.
- 26 ноября 2021
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