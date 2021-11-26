«Поставил Клебо на место». Даже норвежцы восхищены победой нашего лыжника Терентьева

Сенсационное выступление российского лыжника Александра Терентьева, обыгравшего норвежских спринтеров на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, вызвало восхищение даже у соперников. Йоханнес Клебо заявил, что техника бега в гору у Терентьева лучше, чем у него самого, а норвежские журналисты сравнили русского парня с поездом.

«Мы все этого боялись»

«Нам внезапно противостоял соперник, который оказался невероятно сильным. Он выступил на великолепном уровне. Я этого боялся. Мы все этого боялись. Должен сказать, что я впечатлён.

Мы проиграли сильнейшему лыжнику, в этом нет никаких сомнений. Клебо-стиль мы видели много лет на этом подъёме, но сегодня был Терентьев-стиль. Но всё может быстро измениться, это только первая гонка», — заявил тренер спринтерской группы сборной Норвегии Арильд Монсен в интервью NTB.

«Он пролетел мимо как пушечное ядро. Это какой-то новый стандарт. Он был очень быстр на подъёме, этот парень словно с другой планеты! Это небольшой шок, но я знал, что Терентьев может быть быстр, ведь он выиграл молодёжный чемпионат мира», — подчеркнул в беседе с TV2 Эрик Вальнес, вице-чемпион мира – 2021, который в Руке финишировал третьим.

А журналисты NRK нашли сравнение, которое наиболее точно, кажется, описывает выступление российского лыжника: «Русский товарный поезд поставил Клебо на место. Никаких шансов».

«Это Клебо 3.0»

Сам Йоханнес Клебо заявил, что не расстроен, а о Терентьеве практически ничего не знал до этого.

«Хорошо известная техника, только немного лучше. Похоже, здесь можно говорить что-то о Клебо 3.0. Я видел, как Терентьев двигался сбоку, но мне было просто нечем ответить. Он бежал очень быстро. Я сделал всё, что мог, но оказался недостаточно хорош. Разочарован ли я? Нет, я счастлив, что сумел выйти на старт и провести хорошую гонку. Да, я допустил сегодня глупые ошибки, но ведь финишировал в топ-3.

О Терентьеве я почти ничего не знаю. Только то, что он выступал на молодёжном чемпионате мира. Это вновь русский. Не один, так другой. Меня очень впечатлило то, как он преодолел подъём. Мне остаётся только вернуться домой и потренироваться. То, что случилось сегодня, меня мотивирует», — подвёл итог спринта Йоханнес в интервью VG.

«Йоханнеса побили его оружием»

Легендарный Петтер Нортуг, комментируя случившееся в спринте, заметил, что эта гонка может стать новой точкой отсчёта в лыжных гонках.

«Раньше считалось, что никто не может так быстро забегать в подъёмы, как Клебо. Но Йоханнеса победили его же оружием. Возможно, мы получили новую точку отсчёта, тем более Терентьев молод и силён. В Пекине он будет опасен в нескольких гонках, а в командном спринте нас ждёт серьёзное противостояние. Но нужно посмотреть, насколько Терентьев хорош в коньке, уже в Лиллехаммере у него будет шанс показать это», — сказал Нортуг в интервью TV2.

А этап в Руке спринтом не заканчивается. В субботу спортсмены пробегут классические «разделки», в воскресенье – коньковые гонки преследования.