Норвежские лыжники испугались мороза. А русские вышли на старт и забрали все медали!

Сильнейший мороз в финской Руке оказался сюрпризом для организаторов и участников Кубка мира. Норвежские лыжники просто не вышли на старт коньковой гонки преследования, испугавшись мороза в Лапландии, как и хозяин трассы Ийво Нисканен, который должен был стартовать первым. Русские спортсмены на старт вышли и забрали все награды. Ну что теперь, не бегать?
«Мы не в шахматы играем»
Президент федерации лыжных гонок России и главный тренер нашей команды Елена Вяльбе, комментируя погодную ситуацию в эфире «Матч ТВ», заметила: «Ребята, мы же не в шахматы играем. Нормальная погода, ветра нет. Да, в низине температура пониже, но я сама бегала и в -27. А в наше время не было тейпов и такой технологичной одежды».
Комментарий более чем ясный и актуальный. Пока Магнус Карлсен и Ян Непомнящий рубятся за титул чемпиона мира в жарком Дубае, лыжники должны бежать в -20. Ну да, виды спорта разные. Для организаторов мороз также стал неожиданностью. Женскую гонку вовремя не провели, а мужскую – попытались.
Почему попытались? Потому что спортсменов, вышедших на старт и уже стоявших на лыжах, отправили в зону разминки с предложением снять лыжи. Не сработала система хронометража, а морозить спортсменов не стали. Отличное решение. А вот то, что случилось затем – косяк. Когда система заработала, спортсменов тут же позвали на старт, а некоторые даже не успели надеть лыжи и палки.
Александр Большунов, например, ушёл в гонку с отставанием большим, чем у него было от Алексея Червоткина на старте.
Норвежцы на старт не вышли
А где остальные? Норвежцы на старт не вышли. Вся команда во главе с Йоханнесом Клебо снялась с гонки из-за мороза. Можно сколько угодно говорить, что для норвежцев спорт – это спорт, а не война. Но как же тогда обязательства по отношению к спонсорам и телевидению? Ок, на спонсоров наплевали, на болельщиков и телевидение – тоже. А как быть с соперниками? Ну, это их выбор.
Ровно такой же выбор сделал и финн Ийво Нисканен, который должен был стартовать первым. Не побежал гонку в -16 – именно такая была температура на старте. Ну а наши не испугались. Утеплились, надели лыжи и побежали.
Русские разборки
Наши парни ожидаемо устроили разборки между собой, хотя в последний подъём вместе с россиянами пытался забежать и чех Михаил Новак. Но он в дележе медалей не участвовал. Решающее ускорение выиграл Александр Большунов, который удержал за спиной Сергея Устюгова и Артёма Мальцева.
Мальцева стоит отметить особо, так как по ходу гонки он сократил отставание в минуту, доказав, что именно он на сегодняшний день лучший конькист в сборной России. Финиш был красивым во всех смыслах этого слова – и визуально, и по результатам.
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