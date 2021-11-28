«С головой проблемы начинаются». Вяльбе выгнала аналитика из сборной из-за «Инстаграма»

Последней каплей стал даже не пост в социальной сети, а противоречивый комментарий. Отстранённый специалист работал в группе Крамера.

В заключительный день первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке сборная России оказалась в центре скандала. Аналитик национальной команды Анатолий Волков, на «инстаграм» которого подписаны, кажется, все любители лыжных гонок, был отстранён от работы решением президента ФЛГР и главного тренера Елены Вяльбе. Что же произошло?

«Причину ни с кем не обсуждаю»

Казалось бы, рассталась команда с аналитиком – это же не Юрия Бородавко или Маркуса Крамера отстранить от работы. Почему же решение по Волкову оказалось таким громким? Слухи об отстранении Анатолия появились ранним утром, а затем нашли подтверждение.

«Больше он с командой не работает. Причину ни с кем не обсуждаю», — заявила ТАСС Елена Вяльбе.

Представляете, главный человек в российский лыжах комментирует отстранение одного из специалистов.

Но всё потому, что страничка Волкова в «Инстаграме» крайне популярна. Анатолий удалял её по просьбе Елены Вяльбе перед чемпионатом мира в Оберстдорфе. Точнее, Елена Валерьевна попросила Волкова умерить активность, а тот по ошибке удалил всё. Мы рассказывали об этой ситуации подробно. Тогда Волков сказал, что социальные сети затягивают и мешают работе.

Но всё-таки он не выдержал и создал новую страницу. Выкладывал интереснейший контент о внутренней жизни группы Маркуса Крамера, снимал видео и фотографии с тренировок и делился ими с подписчиками.

Однако одна «сториз» и один комментарий оставили Анатолия Волкова без работы со сборной России. Официально он является сотрудником Центра спортивной подготовки Минспорта России, а потому уволить его Елена Вяльбе не может. Напрямую. Но все же всё понимают.

«Никого не виню, сам виноват»

В общем, перед началом этапа в Руке Волков выложил противоречивую «сториз», в которой сообщил, что он и Сергей Турышев прекращают трансляции с гонок, поскольку теперь их можно будет посмотреть на телеканалах. Вот только «сториз» была не с теми словами, что вы сейчас прочитали.

Накануне пасьютов Волков в комментариях зарубился с корреспондентом «Матч ТВ» на Кубке мира Андреем Романовым. Это и стало, как предполагает сам аналитик, причиной отстранения.

«Моё предположение такое: я оставил у Романова под постом нелицеприятный комментарий. На что он сказал: ты сам это удалишь или мне кому-то прислать? Я говорю: ну присылай кому хочешь, и всё. Скорее всего, он сделал скриншот и отправил прямиком Вяльбе. А так как у меня с Вяльбе уже был разговор по поводу соцсетей, то в этот раз она церемониться не стала. И всё вот так получилось.

Никого не виню, сам виноват, реально подсел на «Инстаграм». Это реально серьёзная зависимость, уже как болезнь. Такая деятельность тебя выхолащивает и опустошает. Да, популярность, но на руку она не играет, это зависимость, от которой нужно избавляться. С головой реально проблемы начинаются, начинаешь творить дичь, неадекватные поступки совершать. Вот такой вердикт. Обратная сторона медали так себе получается», — сказал Волков «Чемпионату».

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Ситуация на самом деле нехорошая. Два парня поспорили, а разнимать их вынуждена была сильная женщина. Вяльбе не стала разбираться, а приняла резкое решение. Обсуждать его нет никакого смысла, поскольку Елена Валерьевна на самом деле довольно терпеливый человек, которая даёт шанс за шансом.

Скорее всего, работу Волкова теперь переложат на плечи одного из тренеров группы Маркуса Крамера.