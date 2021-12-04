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Российские лыжники вчистую проиграли норвежцам гонку на Кубке мира — результаты, подробности

Норвегия просто разнесла Россию в лыжной «разделке». Ребята, а что случилось?
Андрей Шитихин
Российские лыжники вчистую проиграли
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Даже Большунов не попал в десятку! А лучшим в коньковой гонке стал мастер классического стиля Алексей Червоткин.

Неделю назад мы все радовались крутой победе российских лыжников в гонке преследования коньковым стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Но тогда из-за сильного мороза не стартовали норвежцы. На этапе в Лиллехаммере норвежцы взяли убедительный реванш, тоже заняв весь пьедестал. Лучшим из наших стал Алексей Червоткин, финишировавший четвёртым, а больше никто из россиян не попал даже в десятку!

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
04 декабря 2021, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
32:26.2
2
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
+1.6
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+17.5

Две коньковые гонки с разницей в неделю показали, как бегать с норвежцами, а как – без них. На домашней трассе хозяева были просто неудержимы. Наш «кадровый» конькист Артём Мальцев после гонки честно признался, что не мог поддерживать на равнинных участках трассы ту же скорость, что и норвежцы.

При этом лыжники из Норвегии достаточно ровно начали первую половину, а на второй смогли прибавить, а из наших поддержать ровную скорость на всех отсечках смог только Алексей Червоткин. Ему не хватило всего четырёх секунд, чтобы занять третье место. Для «классика» такой результат на коньке – просто великолепный. Стоит отметить его грамотную раскладку по дистанции.

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Круг, на котором практически нет возможности отдохнуть, оказался для всех остальных наших парней слишком коварным.

Александр Большунов на половине гонки был лидером, а затем постепенно откатывался в протоколе всё ниже и ниже. Он заявил о проблемах с подготовкой лыж, подчеркнув, что по состоянию был готов как минимум на место в тройке.

У Сергея Устюгова падение скорости было просто катастрофическим. Он просто не мог держать скорость на последнем круге. Говорить о причинах по горячим следам двукратный чемпион мира отказался, отметив лишь, что вся сборная России провалилась на второй половине дистанции.

Зато начали здорово. И лыжи работали прекрасно. Денису Спицову, дебютировавшему в нынешнем сезоне в Кубке мира, хороший результат в норвежской «разделке» был просто необходим, чтобы побороться за место в олимпийском составе. И работа лыж не помешала ему показать отличный последний круг – лучший среди всей нашей сборной. Он настолько выложился на заключительном отрезке, что ему даже стало плохо на финише.

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Пожалуй, самый справедливый комментарий по итогам гонки дал Юрий Бородавко. Старший тренер нашей команды предположил, что спортсмены после этапа в Руке просто расслабились и не все оказались готовы к такой жёсткой борьбе, которую навязали норвежцы. Кстати, стоит отметить, что в топ-10 забежали чех Михал Новак и француз Морис Манифика, которые тоже обыграли всю сборную России.

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