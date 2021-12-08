Все ждали битвы Большунова против Клебо. Но на старте сезона лидерам непросто

В ближайшие выходные в швейцарском Давосе пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам, в программе которого будут только коньковые гонки – спринты и «разделки». Сборная России после этапов в Руке и Лиллехаммере завоевала восемь наград. Достойный результат, а по золоту только на одно меньше, чем у норвежцев. И это ещё Большунов пока не в оптимальной форме! Но в борьбу двух лыжных держав вмешались другие.

Эстафета, Терентьев и Большунов

Сборная России одержала в прошедших гонках три победы.

Ярчайшая — на счету женской эстафеты. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова обыграли сильнейшие составы сборных Швеции и Норвегии. Подобного успеха на Кубке мира наши девушки в последний раз добивались в далёком 2004-м, когда бегали ещё олимпийские чемпионки Юлия Чепалова и Евгения Медведева-Арбузова. Так что наша четвёрка вбежала в историю. И, надеемся, ещё не раз это сделает.

Сенсационная — на счету Александра Терентьева. Наш молодой лыжник гигантскими прыжками вбежал в крутой подъём в Руке и нокаутировал в классическом спринте самого Йоханнеса Клебо. Вроде бы непобедимого. В то, что произошло в первой гонке Кубка мира, сложно было поверить. Но ещё сложнее придётся Терентьеву это повторить, чтобы победа не показалась кому-то случайной.

Долгожданная победа – на счету Александра Большунова. Подготовка двукратного обладателя Кубка мира к сезону оказалась смазанной из-за падения с велосипеда и операции на десне. Несмотря на то что Александр освобождён от отбора в олимпийскую сборную, он достаточно быстро набрал такую форму, которая позволяет ему даже не в оптимальном состоянии биться за призовые места. Правда, в победном для него пасьюте в Руке из-за мороза не бежали норвежцы, но это их решение.

Универсальный солдат Червоткин

Но, кроме золотых наград, наша команда завоевала ещё пять.

Достойная, но обидная — на счету мужской сборной. Наша вторая команда билась с первой норвежской за победу в эстафете, но Клебо всё решил в противостоянии с Сергеем Устюговым. Хотя всё было настолько близко — оттого и обидно.

Красивую борьбу Алексей Червоткин вместе с Большуновым навязали финну Ийво Нисканену, лучшему классисту мира, на классической разделке в Руке, и завоевали серебро и бронзу. Кстати, Червоткин этим результатом обеспечил себе путёвку на Олимпиаду, выполнив все критерии отбора. Алексей на данный момент – настоящий универсальный солдат. Он ведь и в коньковой разделке в Лиллехаммере стал единственным из наших, кто на равных бился с норвежцами даже на их специфическом круге.

Сергей Устюгов и Артём Мальцев в самой морозной гонке сезона – коньковом пасьюте в Руке – уступили только Большунову. Опять же, кивать на отсутствие норвежцев можно сколько угодно, но принижать отличное выступление наших парней не нужно.

Наша мужская команда выглядит достойно в борьбе с норвежцами, а вот женская все неудачные результаты в личных гонках перекрыла золотой эстафетой. Но стоит отметить, что пятое место Натальи Непряевой в коньковой «разделке» в Лиллехаммере – выполнение олимпийских критериев.

По итогам двух этапов уже вырисовываются контуры сборной России, которая поедет на Олимпиаду в Пекин. И если в мужской команде борьба идёт буквально за одно-два места, то в женской явно выделяется только эстафетная четвёрка, а ещё четыре места пока вакантны. Неслучайно, что в Давосе коньковую «разделку» побежит Евгения Крупицкая из юниорской сборной России. Если не тянут те, на кого рассчитывали перед началом сезона, нужно давать шанс молодым.

После этапа в Давосе состав олимпийской сборной станет ясен процентов на 95.

Россияне и норвежцы в погоне за девушками

Если же говорить о Кубке мира, то есть команда, которая завоевала золотых медалей столько же, сколько Норвегия, и на одну больше России.

Женская сборная Швеции выступает в нынешнем Кубке мира феноменально. При живой и здоровой Терезе Йохауг именно шведки задают тон в женской части соревнований. А Фрида Карлссон, которая всего на два года старше нашей Вероники Степановой, вообще не знает себе равных в дистанционных гонках (в спринте шведки не первый год в лидерах).

Четыре золотых награды у шведских лыжниц и все добыты в личных гонках. У норвежцев столько же золота, но с учётом мужской эстафеты. А если брать только индивидуальные гонки, то одна Карлссон сильнее Большунова, Клебо и Йохауг. Клебо пока так же непросто, как и Большунову.

Йоханнес вроде бы серьёзно не хворал, но на старте сезона он не в идеальной форме: да, есть победы в спринте и в эстафете, но говорить о доминировании не приходится.

Интересно, что же будет на этапе в Давосе?