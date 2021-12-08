Все ждали битвы Большунова против Клебо. Но на старте сезона лидерам непросто

В ближайшие выходные в швейцарском Давосе пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам, в программе которого будут только коньковые гонки – спринты и «разделки». Сборная России после этапов в Руке и Лиллехаммере завоевала восемь наград. Достойный результат, а по золоту только на одно меньше, чем у норвежцев. И это ещё Большунов пока не в оптимальной форме! Но в борьбу двух лыжных держав вмешались другие.
Эстафета, Терентьев и Большунов
Сборная России одержала в прошедших гонках три победы.
Ярчайшая — на счету женской эстафеты. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова обыграли сильнейшие составы сборных Швеции и Норвегии. Подобного успеха на Кубке мира наши девушки в последний раз добивались в далёком 2004-м, когда бегали ещё олимпийские чемпионки Юлия Чепалова и Евгения Медведева-Арбузова. Так что наша четвёрка вбежала в историю. И, надеемся, ещё не раз это сделает.
Сенсационная — на счету Александра Терентьева. Наш молодой лыжник гигантскими прыжками вбежал в крутой подъём в Руке и нокаутировал в классическом спринте самого Йоханнеса Клебо. Вроде бы непобедимого. В то, что произошло в первой гонке Кубка мира, сложно было поверить. Но ещё сложнее придётся Терентьеву это повторить, чтобы победа не показалась кому-то случайной.
Долгожданная победа – на счету Александра Большунова. Подготовка двукратного обладателя Кубка мира к сезону оказалась смазанной из-за падения с велосипеда и операции на десне. Несмотря на то что Александр освобождён от отбора в олимпийскую сборную, он достаточно быстро набрал такую форму, которая позволяет ему даже не в оптимальном состоянии биться за призовые места. Правда, в победном для него пасьюте в Руке из-за мороза не бежали норвежцы, но это их решение.
Универсальный солдат Червоткин
Но, кроме золотых наград, наша команда завоевала ещё пять.
Достойная, но обидная — на счету мужской сборной. Наша вторая команда билась с первой норвежской за победу в эстафете, но Клебо всё решил в противостоянии с Сергеем Устюговым. Хотя всё было настолько близко — оттого и обидно.
Красивую борьбу Алексей Червоткин вместе с Большуновым навязали финну Ийво Нисканену, лучшему классисту мира, на классической разделке в Руке, и завоевали серебро и бронзу. Кстати, Червоткин этим результатом обеспечил себе путёвку на Олимпиаду, выполнив все критерии отбора. Алексей на данный момент – настоящий универсальный солдат. Он ведь и в коньковой разделке в Лиллехаммере стал единственным из наших, кто на равных бился с норвежцами даже на их специфическом круге.
Сергей Устюгов и Артём Мальцев в самой морозной гонке сезона – коньковом пасьюте в Руке – уступили только Большунову. Опять же, кивать на отсутствие норвежцев можно сколько угодно, но принижать отличное выступление наших парней не нужно.
Наша мужская команда выглядит достойно в борьбе с норвежцами, а вот женская все неудачные результаты в личных гонках перекрыла золотой эстафетой. Но стоит отметить, что пятое место Натальи Непряевой в коньковой «разделке» в Лиллехаммере – выполнение олимпийских критериев.
По итогам двух этапов уже вырисовываются контуры сборной России, которая поедет на Олимпиаду в Пекин. И если в мужской команде борьба идёт буквально за одно-два места, то в женской явно выделяется только эстафетная четвёрка, а ещё четыре места пока вакантны. Неслучайно, что в Давосе коньковую «разделку» побежит Евгения Крупицкая из юниорской сборной России. Если не тянут те, на кого рассчитывали перед началом сезона, нужно давать шанс молодым.
После этапа в Давосе состав олимпийской сборной станет ясен процентов на 95.
Россияне и норвежцы в погоне за девушками
Если же говорить о Кубке мира, то есть команда, которая завоевала золотых медалей столько же, сколько Норвегия, и на одну больше России.
Женская сборная Швеции выступает в нынешнем Кубке мира феноменально. При живой и здоровой Терезе Йохауг именно шведки задают тон в женской части соревнований. А Фрида Карлссон, которая всего на два года старше нашей Вероники Степановой, вообще не знает себе равных в дистанционных гонках (в спринте шведки не первый год в лидерах).
Четыре золотых награды у шведских лыжниц и все добыты в личных гонках. У норвежцев столько же золота, но с учётом мужской эстафеты. А если брать только индивидуальные гонки, то одна Карлссон сильнее Большунова, Клебо и Йохауг. Клебо пока так же непросто, как и Большунову.
Йоханнес вроде бы серьёзно не хворал, но на старте сезона он не в идеальной форме: да, есть победы в спринте и в эстафете, но говорить о доминировании не приходится.
Интересно, что же будет на этапе в Давосе?
- 8 декабря 2021
-
20:06
-
18:44
-
17:37
-
16:48
-
15:21
-
14:16
-
13:12
-
12:00
-
11:56
-
09:57
-
09:28
-
09:23
-
08:48
- 7 декабря 2021
-
23:12
-
20:46
-
14:17
-
13:51
-
13:16
-
12:15
-
12:11
-
11:40
-
09:08
-
01:37
-
00:36
-
00:22
- 6 декабря 2021
-
23:38
-
23:16
-
23:11
-
20:57
-
19:33
-
18:33
-
16:48
-
16:34
-
16:31
-
16:15