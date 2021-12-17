Вероника принесла России историческую победу в эстафете. Но не всем нравится, что она много и смело говорит.

«Отберите у неё телефон». Почему российские болельщики уже недовольны лыжницей Степановой

Лыжница Вероника Степанова за одну гонку на Кубке мира стала настоящей звездой сборной России. Интервью с ней выходят на крупнейших норвежских и финских порталах, в соцсетях она зарубается с иностранными журналистами и упрекает их в том, что те вырезают самые острые ответы. А ещё она не боится говорить про российский биатлон: шоу с плохими актёрами, да ещё и призовые там больше.

Но в сторону 20-летней лыжницы с начала сезона частенько идёт негатив. В чём причина?

«Мы проиграли эстафету»

На этапе в Лиллехаммере Вероника Степанова в эстафете была финишёром сборной России. И выдержала все атаки соперниц из сборных Норвегии и Швеции, а в итоге красивым спуртом принесла женской команде первую эстафетную победу на этапе Кубка мира с 2004 года.

Но после эстафеты она опубликовала пост-призыв к болельщикам в «Инстаграме».

«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да — проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России…

Новость по теме «Мы проиграли эстафету биатлонисткам». Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост

Не все наши гонки «Матч ТВ» будет транслировать впрямую. Потому что биатлон популярнее, как уже было сказано. В ваших силах это изменить. Спасибо заранее», — написала Степанова.

Уже после этапа в Давосе, где Вероника стала лучшей из наших в дистанционной гонке, она сделала ещё более громкое заявление.

«Пост по поводу рейтингов в биатлоне? Это обидно, но я стараюсь сделать всё, чтобы исправить эту ситуацию. Для меня соперницы — не норвежки и шведки, а биатлонистки. А если брать больше — звёзды шоу-бизнеса, тиктокеры. Мы боремся за внимание аудитории», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

«В спорте не нужно тратить время на «Инстаграм»

В социальных сетях Вероника (и те, кто ей помогают), ведёт две страницы – личную и юмористическую.

Её тренер Егор Сорин заявил, что совершенно спокойно к этому относится, поскольку на тренировках Степанова выкладывается по полной программе, никаких проблем с самоотдачей у неё нет. И нет причин что-то говорить спортсменке.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе, которая жёстко расправлялась с теми, кто слишком зависал в социальных сетях, на эту тему вообще не высказывается.

Вероника шутит, что каждый пост в «Инстаграме» – минус пять секунд в гонке. Но болельщики недовольны, даже несмотря на феноменальный финиш в эстафете и очень сильную «десятку» в Давосе.

Вот лишь некоторые комментарии.

«Хорошо, когда у человека других проблем в жизни нет», — knut73.

«Поживём – увидим, на что она годится. То, что было на эстафете, мы уже забыли, ждём новых результатов, а то, что её слишком много – это факт! Может боком выйти!» — iren75.

«Спорт и такая открытость редко совместимы. В спорте, как мне кажется, нужно сосредотачиваться на стартах, а не тратить эмоции на «Инстаграм» и кучу интервью, писать посты, которые будут бурно обсуждаться. Круто было бы что-то показать — и на фоне этого уже делать заявления», — karamelka33.

«Елена Валерьевна, скажите Веронике, чтобы думала о гонках, а то как бы не зазвездилась. Отберите у неё телефон», — yura301657.

Возможно, у наших болельщиков выработалось определённое представление о том, как должен выглядеть успешный российский спортсмен, и Вероника Степанова совершенно им не соответствует.

Но, может стоит проявить уважение к спортсменке и терпение к тому, что она делает? Можно не сомневаться, что в сборной России найдутся люди, которые и телефон отберут, и мозги на место поставят, если в этом будет необходимость.

Кстати, ещё неизвестно, какой была бы Елена Вяльбе, будь в её время «Инстаграм».