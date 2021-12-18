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Лыжные гонки, Кубок мира — 2021/2022: мужчины/женщины, спринт, онлайн-трансляция 18 декабря 2021

Лыжные гонки. Кубок мира — 2021/2022. Спринт. Клебо не приехал, теперь время россиян? LIVE
Андрей Шитихин
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В Дрездене на этапе Кубка мира вместе с Большуновым и Терентьевым выступит дебютант сборной. Самые интересные события дня — в нашем онлайне.
Подробный календарь Кубка мира 2021-2022
Общий зачёт Кубка мира 2021-2022

Сегодня, 18 декабря, в Дрездене пройдёт четвёртый этап Кубка мира. На городской трассе, которая была насыпана буквально за два дня до старта этапа, пройдёт индивидуальный спринт коньковым стилем. Сборная России отправила в Германию Александра Большунова и Александра Терентьева — лыжников, которые побеждали норвежца Йоханнеса Клебо в спринтах. Но лидер Кубка мира спринтерский этап решил пропустить. Без Клебо будет даже интереснее.

Квалификация стартует в 11.00, раунд прямого выбывания начнётся в 13.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов, Денис Филимонов и Фёдор Назаров, приглашённый в команду после двух побед в российских стартах именно в коньковом спринте.

Live Андрей Шитихин
09:15 Андрей Шитихин

Сегодня в сборной России дебютирует 23-летний Фёдор Назаров. Почему именно этого спортсмена пригласили на спринтерский этап в Дрезден? На этот вопрос ответил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

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09:05 Андрей Шитихин
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