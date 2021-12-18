Что происходит с лидером сборной России? Лучше него пробежал даже словенский ноунейм.

Большунов проиграл даже без Клебо. Так плохо в нынешнем сезоне он ещё не бегал

Для Александра Большунова любое непопадание в топ-3 в любой гонке – неудача. Что тогда можно сказать про гонку, в которой двукратный обладатель Кубка мира стал лишь 31-м? Именно это и произошло в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Так плохо в нынешнем сезоне Большунов ещё не бегал. Можно ли делать какие-то выводы о его форме на основе выступления на короткой городской трассе, покрытой водой и льдом?

Наверное, нельзя. Но даже тренеры сборной России обратили внимание на то, что Александр бежал не так, как он может.

По факту Александра Большунова выбил из топ-30 словенский ноунейм Вили Чрв. Лыжник, про которого даже в родной стране вряд ли многие слышали. При этом в Дрезден не приехали ни Йоханнес Клебо, ни Эрик Вальнес, которые в любом коньковом спринте всегда фавориты.

Но Большунов и сам не слишком впечатляюще пробежал пролог. Если по ходу первого круга он очень технично проходил трассу, то на втором круге на одном из поворотов Александр запнулся и едва не упал.

«Маркус Крамер сообщил, что очень сильно удивлён таким результатом Большунова. При этом трасса хорошая, скоростная и рабочая. По мнению Крамера, Большунов проиграл из-за того, что недоработал руками, плохо толкался», — сказал в эфире «Матч ТВ» корреспондент Илья Юдин, которому удалось пообщаться со старшим тренером сборной России.

Всего лишь второй раз в карьере Большунов не прошёл пролог в спринте. Впервые это случилось в прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Фалуне.

Стоило ли Александру вообще бежать спринт в Дрездене? Абсолютно ровный круг без подъёмов и спусков, всего 650 метров. Кажется, любая тренировочная работа на более рельефной трассе более полезна, чем такое ускорение по льду и воде.

Старший тренер сборной России и личный тренер Большунова Юрий Бородавко перед началом сезона говорил, что Александр через гонки наберёт форму и сделает ту работу, которую не смог сделать в подготовительный период из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Пока не видно, что Большунов набирает форму, но наверняка всё идёт по плану. До Олимпиады в Пекине ещё есть время.