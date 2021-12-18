Двукратный обладатель Кубка мира второй раз в карьере не прошёл квалификацию спринта.

Что произошло с Большуновым в спринте? В сборной России объяснили его провал

Мужской спринт на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене завершился громким провалом лидера сборной России Александра Большунова. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» лишь второй раз в своей карьере на Кубке мира выбыл из спринтерской гонки на стадии пролога. В прошлый раз он не смог попасть в четвертьфинал в январе 2021-го, когда на этапе в Фалуне спортсмен упал в квалификации.

Большунов проиграл победителю квалификации норвежцу Ховарду Солосу Тёугбёлю более шести секунд и показал только 31-й результат. Норвежский спортсмен в результате выиграл спринт, а лучшим из россиян стал Глеб Ретивых, добравшийся до финала, но в решающем забеге финишировавший последним.

Александр, донельзя расстроенный итогами гонки, отказался от общения с прессой, а «Чемпионат» собрал мнения наставников сборной России, объяснивших провал лидера нашей команды.

«Большунов недоработал руками, плохо толкался»

Корреспондент Илья Юдин рассказал, как тренер сборной России Маркус Крамер отреагировал на неудачное выступление Большунова.

«Маркус Крамер сообщил, что очень сильно удивлён таким результатом Большунова. При этом трасса хорошая, скоростная и рабочая. По мнению Крамера, Большунов проиграл из-за того, что недоработал руками, плохо толкался», — сказал Юдин в эфире «Матч ТВ».

«Не нужно делать выводы, мы такие трассы не бегаем»

Тренер сборной России Егор Сорин высказался о неудачной гонке в исполнении Александра, призвав не делать глобальных выводов по состоянию Большунова на основании этой гонки.

«Лучше спросить у Саши, что с ним случилось. По своему опыту скажу, что просто не приспособился к скорости и условиям трассы. Мы такие трассы практически не бегаем, а тут важно координационно собраться, но Саша проиграл шесть секунд. Если сейчас Большунову дать пробежать этот круг, он пройдёт его быстрее на пару секунд. И был бы не 31-м, а в районе десятки. Не думаю, что нужно делать выводы по состоянию Большунова», — сказал Сорин «Чемпионату».

«Большунов чувствовал себя не очень хорошо»

Старший тренер национальной команды и наставник Большунова Юрий Бородавко назвал причину неудачного выступления подопечного.

«Расстраивает непопадание в финал Терентьева и непопадание в топ-30 Саши Большунова. Здесь надо разбираться, что повлияло на такое выступление. Может, то, что накануне приехали с гор и не успели адаптироваться. Я поговорил с Большуновым, он сказал, что чувствовал себя не очень хорошо уже во время разминки. У него не было хороших ощущений», — объяснил «Чемпионату» Бородавко.

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«Сейчас Саша не готов»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин полагает, что российский лыжник на данный момент полностью не восстановился и ещё не чувствует оптимальных кондиций.

«Трасса специфическая, да и к самому этапу я отношусь спокойно: нет подъёмов, к ней не надо приспосабливаться. Значит, Саша сейчас не готов, немного не повезло. Может быть, всё ещё плохо себя чувствует», — сказал Крянин.