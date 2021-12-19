В Дрездене спринтерской эстафетой завершится четвёртый этап Кубка мира. Самые интересные события дня — в нашей онлайн-трансляции.

Кубок мира по лыжам — 2021/22. Командный спринт. Большунов и Ретивых возьмут реванш? LIVE

Сегодня, 19 декабря, в Дрездене завершится последний перед «Тур де Ски» этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2021/22. На короткой городской трассе впервые в сезоне пройдёт спринтерская эстафета. Накануне в личном спринте сборная России вступила крайне неудачно: Александр Большунов и Наталья Непряева не смогли преодолеть стадию квалификации. Глеб Ретивых добрался до финала, но в распределение медалей даже не попытался вмешаться, финишировав последним.

Российская команда выставит на тим-спринт по два состава. Начало квалификации — в 12.00, финалов — в 14.00 по московскому времени.