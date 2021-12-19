Кубок мира по лыжам — 2021/22. Командный спринт. Большунов и Ретивых возьмут реванш? LIVE

Сегодня, 19 декабря, в Дрездене завершится последний перед «Тур де Ски» этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2021/22. На короткой городской трассе впервые в сезоне пройдёт спринтерская эстафета. Накануне в личном спринте сборная России вступила крайне неудачно: Александр Большунов и Наталья Непряева не смогли преодолеть стадию квалификации. Глеб Ретивых добрался до финала, но в распределение медалей даже не попытался вмешаться, финишировав последним.
Российская команда выставит на тим-спринт по два состава. Начало квалификации — в 12.00, финалов — в 14.00 по московскому времени.
Из каждого полуфинала в решающий забег попадут по 4 лучшие команды, ещё две доберутся в финал как лаки-лузеры.
Составы сборной России и основных претендентов на топ-3 в мужском тим-спринте:
Россия: Александр Большунов – Глеб Ретивых, Денис Филимонов – Фёдор Назаров
Норвегия: Синдре Скар – Ховард Таугбол, Томас Ларсен – Эвен Нортуг
Франция: Ришар Жуве — Люка Шанава
Швеция: Юхан Хегстрём – Маркус Грате, Густаф Берглунд – Оскар Свенссон
В женской спринтерской эстафете сборную России представят две команды: Христина Мацокина – Наталья Непряева, Анна Грухвина – Анастасия Фалеева. Верим, что наши девушки сегодня смогут побороться за призовое место.
Главными претендентами на победу, конечно, будут шведки, у них сильны обе команды: Йонна Сундлинг – Майя Дальквист, Йенни Солин – Моа Лундгрен. Норвежки выставили такие спринтерские дуэты: Кристин Шистад – Матильда Мюрвольд, Магни Смедас – Юли Мюре.
- 19 декабря 2021
-
09:38
-
09:00
- 18 декабря 2021
-
23:12
-
23:06
-
22:43
-
21:24
-
21:02
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:07
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:50
-
16:47
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
15:52
-
15:42
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:51
-
14:44
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:07
-
14:02