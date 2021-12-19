Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Лыжные гонки, Кубок мира 2021-2022: мужчины/женщины, командный спринт, онлайн-трансляция 19 декабря 2021

Кубок мира по лыжам — 2021/22. Командный спринт. Большунов и Ретивых возьмут реванш? LIVE
Андрей Гуров Андрей Шитихин
,
Комментарии
В Дрездене спринтерской эстафетой завершится четвёртый этап Кубка мира. Самые интересные события дня — в нашей онлайн-трансляции.
Полный календарь Кубка мира по лыжам 2021-2022
Общий зачёт Кубка мира по лыжам 2021-2022

Сегодня, 19 декабря, в Дрездене завершится последний перед «Тур де Ски» этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2021/22. На короткой городской трассе впервые в сезоне пройдёт спринтерская эстафета. Накануне в личном спринте сборная России вступила крайне неудачно: Александр Большунов и Наталья Непряева не смогли преодолеть стадию квалификации. Глеб Ретивых добрался до финала, но в распределение медалей даже не попытался вмешаться, финишировав последним.

Российская команда выставит на тим-спринт по два состава. Начало квалификации — в 12.00, финалов — в 14.00 по московскому времени.

Live Андрей Шитихин

Из каждого полуфинала в решающий забег попадут по 4 лучшие команды, ещё две доберутся в финал как лаки-лузеры.

09:33 Андрей Шитихин

Составы сборной России и основных претендентов на топ-3 в мужском тим-спринте:

Россия: Александр Большунов – Глеб Ретивых, Денис Филимонов – Фёдор Назаров

Норвегия: Синдре Скар – Ховард Таугбол, Томас Ларсен – Эвен Нортуг

Франция: Ришар Жуве — Люка Шанава

Швеция: Юхан Хегстрём – Маркус Грате, Густаф Берглунд – Оскар Свенссон

09:15 Андрей Шитихин

В женской спринтерской эстафете сборную России представят две команды: Христина Мацокина – Наталья Непряева, Анна Грухвина – Анастасия Фалеева. Верим, что наши девушки сегодня смогут побороться за призовое место.

Главными претендентами на победу, конечно, будут шведки, у них сильны обе команды: Йонна Сундлинг – Майя Дальквист, Йенни Солин – Моа Лундгрен. Норвежки выставили такие спринтерские дуэты: Кристин Шистад – Матильда Мюрвольд, Магни Смедас – Юли Мюре.

09:05 Андрей Шитихин
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021