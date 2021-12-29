«Тур де Ски» — 2021/2022. Индивидуальная классическая гонка. Что ждёт сборную России? LIVE

Сегодня, 29 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2021/2022. В программе дня — две классические гонки с раздельного старта. После провального и скандального первого дня, когда в спринтах наши спортсмены оказались неконкурентоспособны, сегодня нужно отыгрываться.
Сегодняшние гонки станут последними квалификационными стартами на Олимпиаду-2022. Президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что олимпийский состав официально будет объявлен 11 января 2022 года, но тренеры всё уже будут знать именно сегодня. Так что у некоторых спортсменов сборной России сегодня последний шанс.
Старт женской гонки — в 15:30, мужской — в 17:05 по московскому времени. Верим в нашу команду.
В спринте было много спорных эпизодов, в которых участвовали и российские спортсмены. Наталья Непряева молчать не стала и высказала норвежке Тириль Венг то, что она думает о её поведении на трассе.
Старт многодневки для сборной России получился очень эмоциональным. Глеб Ретивых, не выполнивший критерии отбора на Олимпиаду, заявил о том, что подготовка к сезону была странной, а в группе Маркуса Крамера, где он и тренируется, бежит только один спортсмен — Сергей Устюгов.
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