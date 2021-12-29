«Тур де Ски» — 2021/2022. Индивидуальная классическая гонка. Что ждёт сборную России? LIVE

Лыжная многодневка продолжится классическими разделками. Самое интересное, что будет происходить в Ленцерхайде — в нашей онлайн-трансляции.

Сегодня, 29 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2021/2022. В программе дня — две классические гонки с раздельного старта. После провального и скандального первого дня, когда в спринтах наши спортсмены оказались неконкурентоспособны, сегодня нужно отыгрываться.

Сегодняшние гонки станут последними квалификационными стартами на Олимпиаду-2022. Президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что олимпийский состав официально будет объявлен 11 января 2022 года, но тренеры всё уже будут знать именно сегодня. Так что у некоторых спортсменов сборной России сегодня последний шанс.

Старт женской гонки — в 15:30, мужской — в 17:05 по московскому времени. Верим в нашу команду.