Какой вредный норвежец! Клебо обидел Большунова в день рождения россиянина

Лидер сборной России бежал всю гонку на сломанных креплениях. Это помешало ему побороться за победу.

Александр Большунов не смог побороться с Йоханнесом Клебо в коньковом масс-старте на «Тур де Ски» в Оберстдорфе. В свой 25-й день рождения Большунов стал вторым, но шансов на победу у него, кажется, и не было: всю гонку Александр бежал на сломанных креплениях, в начале гонки у него сломался подпятник.

Но всех остальных Александр Большунов обыграл, а в общем зачёте поднялся уже на третье место. Впереди ещё три гонки.

Масс-старт в Оберстдорфе состоялся на той же трассе, где проходил и февральский чемпионат мира. И вся гонка прошла под знаком соперничества Большунова и Клебо. Оба лыжника с самого старта либо лидировали, либо держались в лидирующей группе. Оба регулярно посматривали друг на друга, стараясь не упустить момент атаки.

Но атаки долго не было, лыжники по сути просто гуляли по трассе с ледяными спусками, прохождение которых играло ключевую роль в гонке. На протяжку решился Большунов, которому явно не хотелось бежать в большой группе.

После атаки Александра группа сразу разбилась, и в итоге от огромного пелотона остались только четыре спортсмена: вместе с ним и Клебо бежали британец Эндрю Масгрэйв и норвежец Сьюр Рёте. Они и разбирались, кто четвёртый лишний в борьбе за медали.

Клебо вообще не прилагал каких-то усилий для победы: норвежец великолепно прошёл последний длинный спуск, укатил от всех соперников, а на заключительном подъёме все уже были далеко. Вредный Йоханнес даже не дал никому из соперников ни единого шанса побороться. При желании на финишной прямой он мог бы и флаг взять. Но это было ожидаемо.

Гораздо круче то, что Большунов сумел отбить все атаки Рёте и Масгрэйва, а на подъёме вышел вперёд. На финишной прямой норвежец попытался обойти Александра, но именинник удержал вторую позицию.

«Клебо знает свою сильную сторону – это финиш, ему главное было доехать до финиша и не отстать, что он и показал. Единственный минус сегодня – то, что немного крепления подвели, на первом круге подпятники сломались, потому что скорости большие, а трасса была как лёд, особенно спуски. Их ещё и посолили. Со сломанными подпятниками в два раза тяжелее проходить спуски.

Думаю, состояние приходит, и сегодня такая трасса была быстрая, а всё равно получилось даже убежать и сделать небольшой отрывчик. На таких больших скоростях это очень хорошо», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

А ещё поделился, что его жена Анна сделала ему необычный подарок: на табло перед началом гонки была надпись в его честь: «С днём рождения. Аня».

В программе «Тур де Ски» ещё три гонки, одна из которых – спринт, где Клебо выглядит непобедимым, зато ещё одна – масс-старт в гору Альпе Чермис, где силён уже Большунов.

Борьба за победу в общем зачёте ещё впереди.