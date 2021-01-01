Непряева — фантастическая. Выиграла спринт бешеным ускорением и стала лидером «Тур де Ски»

Российская лыжница невероятно приблизилась к победе в общем зачёте. Её главную соперницу уронили на повороте.

Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски». Она красивейшим образом выиграла классический спринт в Оберстдорфе, бешеным ускорением вырвав золото из рук шведки Йоханны Хагстрём. Непряева продемонстрировала фантастическую форму, хотя в начале сезона была самой критикуемой спортсменкой в сборной России.

Фантастическое ускорение

Непряева в классическом спринте в Оберстдорфе предстала просто невероятно мудрой тактически и великолепно готовой физически.

Ни в прологе, ни в одном из забегов не создавалось ощущения, что ей не хватит сил или она вот-вот упадёт на спуске. Наталья всё сделала идеально.

В решающем забеге она держалась примерно третьей-четвёртой, на последнем подъёме перебралась на первое место, а с заключительного спуска на финиш выкатилась следом за шведкой Йоханной Хагстрём.

У Хагстрём было довольно серьёзное преимущество, но Непряева продемонстрировала что-то фантастическое. Бешеным ускорением одновременными ходами она просто пролетела мимо шведки и одержала красивейшую победу!

«Эмоции переполняют»

«Долгожданная победа! Эмоции переполняют. Победа была важна для меня, для морального состояния и настроя. Я старалась грамотно вести себя тактически, на таком круге просто нереально с места в карьер бежать.

Результаты в начале сезона были не те, что планировались, но сейчас ощущения возвращаются. Конечно, хотелось бы поднять большую хрустальную пирамиду над головой, но не стоит забегать вперёд. Я просто сделаю всё возможное, что будет в моих силах», — сказала после финиша Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Наталья шла с запасом, экономилась, а на финише показала отличную технику одновременного хода, чего ей не хватало. Финальная гора будет тяжелейшим испытанием. Но до этого будет классический масс-старт, где она может упрочить своё лидерство в общем зачёте, на что мы все надеемся», — подчеркнул тренер спортсменки Юрий Бородавко.

«Ей нужно побороть вес»

Непряева стала лидером общего зачёта «Тур де Ски», более 30 секунд ей проиграли финка Кертту Нисканен и американка Джессика Диггинс.

Американку лишили всех шансов побороться за победу в спринте. Шведка Фрида Карлссон получила три минуты штрафа за то, что просто срубила Джессику на трассе. Главное, что в этих разборках не было россиянок.

Непряева сейчас максимально приблизилась к победе в общем зачёте «Тур де Ски», а в начале сезона была самой критикуемой лыжницей в сборной России.

«Ей нужно побороть свой вес. Для хорошего выступления на Олимпиаде она должна весить 62-63 килограмма. Понимаете, есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, а она достаточно сложно убирается. Трудно и выполнять работу, и убирать мышечную массу», – говорил Юрий Бородавко.

«У Наташи такой характер, что ей иногда нужен втык, может, даже публичного характера, чтобы она поплакала и начала работать над собой. Я всё это говорю, потому что с Натальи спрос особый: быть может, на своём максимуме она сейчас одна из немногих, кто способен бороться с Йохауг», — говорила Елена Вяльбе.

Возможно, критика подействовала, возможно, пошла отдача от тяжелейших тренировок, но Наталья Непряева возвращается в ту форму, которая внушает огромный оптимизм перед Олимпиадой в Пекине.