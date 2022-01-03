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Лыжные гонки, «Тур де Ски» — 2021/2022: мужчины/женщины, масс-старт, онлайн-трансляция 3 января 2022

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов и Клебо — в двух шагах от трофея! LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Александр Большунов, Тур де Ски — 2021/2022
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3 января в рамках престижной лыжной многодневки пройдут масс-старты. Для лидера сборной России это шанс вырваться на первое место.
"Тур де Ски" - 2021/2022: полное расписание гонок
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В понедельник, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт пятый гоночный день «Тур де Ски» — 2021/2022. Лыжники пробегут масс-старты классическим стилем: мужчин ждёт гонка на 15 км, женщин — на 10 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет обо всех событиях, которые их окружают.

Live Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья. «Тур де Ски» — 2021/2022 выходит на финишную прямую. Лыжники переехали в Италию и проведут там две гонки за два дня: классический масс-старт и заключительный подъём в гору. В понедельник, 3 января состоятся гонки с общего старта. Женщины начнут гонку в 14:40 по московскому времени, мужчины — в 16:50.

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