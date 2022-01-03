Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов и Клебо — в двух шагах от трофея! LIVE

Добрый день, дорогие друзья. «Тур де Ски» — 2021/2022 выходит на финишную прямую. Лыжники переехали в Италию и проведут там две гонки за два дня: классический масс-старт и заключительный подъём в гору. В понедельник, 3 января состоятся гонки с общего старта. Женщины начнут гонку в 14:40 по московскому времени, мужчины — в 16:50.