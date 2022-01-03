Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов и Клебо — в двух шагах от трофея! LIVE
Поделиться
3 января в рамках престижной лыжной многодневки пройдут масс-старты. Для лидера сборной России это шанс вырваться на первое место.
Новость по теме«Тур де Ски», общий зачёт: Александр Большунов проигрывает Йоханнесу Клебо больше минуты
В понедельник, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт пятый гоночный день «Тур де Ски» — 2021/2022. Лыжники пробегут масс-старты классическим стилем: мужчин ждёт гонка на 15 км, женщин — на 10 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет обо всех событиях, которые их окружают.
Live Ангелина Николаева
Добрый день, дорогие друзья. «Тур де Ски» — 2021/2022 выходит на финишную прямую. Лыжники переехали в Италию и проведут там две гонки за два дня: классический масс-старт и заключительный подъём в гору. В понедельник, 3 января состоятся гонки с общего старта. Женщины начнут гонку в 14:40 по московскому времени, мужчины — в 16:50.
Комментарии
- 3 января 2022
-
10:00
-
09:02
-
08:20
-
08:00
- 2 января 2022
-
22:59
-
22:50
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
21:54
-
21:48
-
20:00
-
19:31
-
19:07
-
18:26
-
16:56
-
16:27
-
16:18
-
16:10
-
16:01
-
15:52
-
15:41
-
15:17
-
15:06
-
13:21
-
12:45
-
12:18
-
11:44
-
11:03
-
08:09
-
06:38
-
06:32
-
01:44
-
00:27
- 1 января 2022
-
23:29
Партнерский контент