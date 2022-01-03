Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок

Есть сотая победа российских лыжниц на Кубке мира! А завтра должна быть и первая победа на «Тур де Ски» — отрыв колоссальный!

Российские лыжницы ещё никогда не выигрывали общий зачёт «Тур де Ски», а потому, когда Наталья Непряева после шикарной победы в спринте 1 января вышла на старт предпоследней гонки многодневки в жёлтом бибе лидера, нашим было очень волнительно.

До того чтобы удержать эту жёлтую майку перед последней гонкой – подъёмом в знаменитую гору – нужно было хотя бы выполнить программу минимум – не отпустить от себя финку Нисканен и американку Диггинс. Они уступали по времени 34 и 38 секунд соответственно.

Программа-максимум – не просто не отстать от соперниц, а опередить их. Желательно всех или почти всех. Учитывая восхитительную форму Непряевой, это выглядело реальным.

На первом круге группа лидеров оставалась довольно плотной. Непряева всё время была где-то в топ-10, Диггинс крепко держалась за россиянкой, рядом была и Нисканен. А лидировали норвежки да шведки. Хагстрём, например, постаралась уйти в отрыв перед бонусной отметкой на 2,3 километра. Бонусы она получила, но больше в числе лидеров не появлялась.

Разрывы начались на втором круге. Наталья удержалась в головной группе из шести лыжниц, а вот и Диггинс, и Нисканен начали постепенно отставать, что было россиянке на руку.

Из первой шестёрки в какой-то момент вперёд рванулись Андерссон и Венг, но дальше, чем на пять секунд, убежать они не смогли. Пярмякоски, Хенниг, Штадлобер и Непряева их догнали. После трёх кругов из четырёх группа из шести спортсменок держалась вместе, а вот все остальные отстали почти на полминуты. Отрыв Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски» составлял почти минуту, и у Натальи явно были силы, чтобы его увеличить.

И в середине заключительного круга Наталья решила использоваться запас сил. Рванула вперёд так, что никто даже не смог поддержать её темп. Российская лыжница просто вынесла на финише всех соперниц и закончила гонку без борьбы, в гордом одиночестве. Если хотела бы, то могла бы ещё до финиша начать снимать лыжи, как это накануне сделал Клебо.

«Очень рада выиграть здесь. Сегодня я могу показывать лучшие свои результаты. Завтра настраиваюсь выдать все силы, что у меня остались – и, конечно же, очень хочется отстоять жёлтую майку до конца «Тура». Очень настраивалась на эту гонку, именно отстоять первую позицию. Осталось завтра выдать», – рассказала Наталья в эфире «Матч ТВ».

Непряева, одержав победу, сотворила историю. Во-первых, этот триумф стал 100-м для российских лыжниц в личных гонках на Кубке мира. Во-вторых, у Непряевой теперь есть восхитительный шанс на первую для россиянок победу в общем зачёте «Тур де Ски». Перед стартом в гору Альп де Чермис она выигрывает у ближайшей соперницы больше минуты!

Растерять это можно, только если случится какой-то форс-мажор. Но будем верить, что обойдётся без них и что завтра Наталья возьмёт в руки желанную хрустальную пирамиду.