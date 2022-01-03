Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Российская лыжница Непряева одержала блистательную победу на «Тур де Ски» — зрелищно вынесла соперниц на финише

Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок
Михаил Чесалин
Российская лыжница Непряева
Комментарии
Есть сотая победа российских лыжниц на Кубке мира! А завтра должна быть и первая победа на «Тур де Ски» — отрыв колоссальный!

Российские лыжницы ещё никогда не выигрывали общий зачёт «Тур де Ски», а потому, когда Наталья Непряева после шикарной победы в спринте 1 января вышла на старт предпоследней гонки многодневки в жёлтом бибе лидера, нашим было очень волнительно.

До того чтобы удержать эту жёлтую майку перед последней гонкой – подъёмом в знаменитую гору – нужно было хотя бы выполнить программу минимум – не отпустить от себя финку Нисканен и американку Диггинс. Они уступали по времени 34 и 38 секунд соответственно.

Программа-максимум – не просто не отстать от соперниц, а опередить их. Желательно всех или почти всех. Учитывая восхитительную форму Непряевой, это выглядело реальным.

На первом круге группа лидеров оставалась довольно плотной. Непряева всё время была где-то в топ-10, Диггинс крепко держалась за россиянкой, рядом была и Нисканен. А лидировали норвежки да шведки. Хагстрём, например, постаралась уйти в отрыв перед бонусной отметкой на 2,3 километра. Бонусы она получила, но больше в числе лидеров не появлялась.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Получится ли у Большунова сократить отставание от Клебо? LIVE Лыжные гонки. «Тур де Ски». Получится ли у Большунова сократить отставание от Клебо? LIVE

Разрывы начались на втором круге. Наталья удержалась в головной группе из шести лыжниц, а вот и Диггинс, и Нисканен начали постепенно отставать, что было россиянке на руку.

Из первой шестёрки в какой-то момент вперёд рванулись Андерссон и Венг, но дальше, чем на пять секунд, убежать они не смогли. Пярмякоски, Хенниг, Штадлобер и Непряева их догнали. После трёх кругов из четырёх группа из шести спортсменок держалась вместе, а вот все остальные отстали почти на полминуты. Отрыв Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски» составлял почти минуту, и у Натальи явно были силы, чтобы его увеличить.

Непряева — фантастическая. Выиграла спринт бешеным ускорением и стала лидером «Тур де Ски» Непряева — фантастическая. Выиграла спринт бешеным ускорением и стала лидером «Тур де Ски»

И в середине заключительного круга Наталья решила использоваться запас сил. Рванула вперёд так, что никто даже не смог поддержать её темп. Российская лыжница просто вынесла на финише всех соперниц и закончила гонку без борьбы, в гордом одиночестве. Если хотела бы, то могла бы ещё до финиша начать снимать лыжи, как это накануне сделал Клебо.

«Очень рада выиграть здесь. Сегодня я могу показывать лучшие свои результаты. Завтра настраиваюсь выдать все силы, что у меня остались – и, конечно же, очень хочется отстоять жёлтую майку до конца «Тура». Очень настраивалась на эту гонку, именно отстоять первую позицию. Осталось завтра выдать», – рассказала Наталья в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль. Масс-старт
03 января 2022, понедельник. 14:40 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Россия
29:51.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+3.7
3
Криста Пярмякоски
Финляндия
+4.8

Непряева, одержав победу, сотворила историю. Во-первых, этот триумф стал 100-м для российских лыжниц в личных гонках на Кубке мира. Во-вторых, у Непряевой теперь есть восхитительный шанс на первую для россиянок победу в общем зачёте «Тур де Ски». Перед стартом в гору Альп де Чермис она выигрывает у ближайшей соперницы больше минуты!

Растерять это можно, только если случится какой-то форс-мажор. Но будем верить, что обойдётся без них и что завтра Наталья возьмёт в руки желанную хрустальную пирамиду.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022