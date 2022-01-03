Россиянка в шаге от исторической победы на «Тур де Ски». Расклады перед финальной гонкой

У Натальи Непряевой огромное преимущество, но его ещё нужно удержать.

За 15 лет проведения престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» спортсмены из России выигрывали её четыре раза. Главный приз брали только мужчины: Легков – в 2013-м, Устюгов – в 2017-м и Большунов в 2020-м и 2021-м. Девушки на первом месте недельный марафон никогда не завершали, правда, были вторыми на протяжении трёх последних сезонов.

В январе 2022 года Наталья Непряева оказалась в шаге от исторической победы. Перед финальным подъёмом в гору у россиянки огромное преимущество. Давайте попробуем разобраться, сможет ли наша лыжница его удержать и получить хрустальную пирамиду.

Минута — это много или мало?

Наталья Непряева в четвёртый и пятый гоночный день «Тур де Ски» порадовала российских болельщиков зрелищными победами, вырванными у соперниц на самом финише. 1 января наша блистательная лыжница выиграла спринт, а 3 января – масс-старт классикой.

Учитывая, что и первые гонки многодневки Наталья провела на высоком уровне, смотреть в таблицу отрывов перед финальной гонкой одно удовольствие. Расклады такие:

Наталья Непряева (Россия) – 1:23.25. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21. Хейди Венг (Норвегия) +1.40. Джессика Диггинс (США) +1.42. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.

Остальные соперницы проигрывают Непряевой по две минуты и более.

Выходит, что от ближайшей своей соперницы Непряева оторвалась на минуту с лишним. Можно ли говорить, что это гарантирует россиянке победу в общем зачёте? Очень хочется ответить на этот вопрос утвердительно, но давайте не будем торопиться.

Финал «Тур де Ски» – это знаменитая гонка в гору Альпе Чермис. Горнолыжники по этому крутому склону скатываются вниз, а лыжникам приходится каждый год карабкаться вверх. Склон очень крутой и требовательный к спортсменам и инвентарю. Отставания в минуту или две – обычное дело, ведь на подходе к вершине могут просто закончиться силы.

Так что поздравлять Наталью с победой, конечно, очень рано.

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Статистика — за Непряеву

Но и сгущать краски, конечно, тоже не следует. Ведь статистика – за российскую лыжницу. Дело в том, что в последние девять лет тот, кто выходил на финальную гору лидером, и выигрывал общий зачёт «Тур де Ски». У мужчин эта серия вообще длится 12 лет. А ведь отрывы перед последним подъёмом далеко не всегда были больше минуты.

Можно вспомнить и победу Устюгова в 2017 году. На старте – те же минута и 12 секунд отрыва. И грозный норвежец смог отыграть только 10 из них.

Также на руку Непряевой и формат гонки. Если раньше подъём в Альпе Чермис проводился в виде гонки преследования, то сейчас это масс-старт. Раньше догоняющие могли где-то впереди видеть спину лидера и за счёт этого обретать силы на преследование. Сейчас же гонка стала зрелищнее, ведь все бегут рука об руку, толкаются, наступают друг другу на лыжи, но лидер общего зачёта может с самого старта контролировать главных соперников.

Наконец, стоит понимать, что Наталья – не зелёная юниорка, а закалённый боец, уже много раз покорявший итальянскую гору. В январе 2019-го Непряева по итогам финального подъёма стала второй в общем зачёте. Да, по чистому времени она стала 10-й, но, поскольку заключительная гонка проходила в режиме преследования, россиянка в концовке вряд ли отдавала последние силы – а зачем, если соперницы всё равно не дышат в спину?

В январе 2020-го Непряева в финальном масс-старте стала четвёртой. Да, проиграла 57 секунд Терезе Йохауг, но две другие норвежки далеко убежать не сумели.

А год назад Непряева стала лишь 11-й. Отстала от победившей Андерссон на минуту и 40 секунд. Это может настораживать, но не более того. Непряеву образца прошлого года лихорадило, и она чередовала триумфальные гонки с провальными. Сейчас Наталья, кажется, пребывает в намного более стабильной физической форме. Поэтому есть все основания полагать, что в финальной гонке она главных соперниц как минимум не отпустит.