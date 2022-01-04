Рухнула без сил чемпионкой. Российская лыжница впервые в истории выиграла «Тур де Ски»

Наталья Непряева сотворила историю! Престижную лыжную многодневку «Тур де Ски» впервые выиграла россиянка. В мужском зачёте её среди наших соотечественников выигрывали Легков, Устюгов и Большунов, а в женском до 2022-го – никто.

Финал «Тур де Ски» – это жестокий подъём в гору, но Наталья его вытерпела. Она отдала все силы, не выпускала главных соперниц из виду и финишировала первой в общем зачёте.

Коварная гора

Наталья Непряева на последнюю гонку вышла в жёлтой майке лидера. Её отрыв от ближайшей соперницы – минута и 12 секунд. Звучит солидно, но это и много, и мало одновременно.

Много, потому что за последние девять лет девушки, подходившие к финальному подъёму на первом месте, и выигрывали всю многодневку. Много, потому что в масс-старте проще контролировать соперников, которые пытаются отрываться. Много, потому что Наталья сама находится в отличной форме – две победы подряд это только подтвердили.

А мало, потому что Альп-де-Чермис – гора коварная. Порой лыжники и лыжницы в подъём просто встают, исчерпывая запас сил. И ещё мало, потому что соперницы Непряевой – мощные лыжницы с точки зрения подъёма в гору. Шведка Эбба Андерссон выиграла финальную гонку «Тур де Ски» в 2021 году, хорошие шансы есть и у финки Нисканен или американки Диггинс.

И вот этот шаткий баланс Непряевой нужно было склонить в свою сторону. Избежать всевозможных форс-мажоров, поломок палок и просто дотерпеть, не отпуская соперниц.

Первый отрыв

Не все 10 километров спортсменкам нужно было бежать в гору. Первая часть трассы – относительно равнинная, где трудно создать отрыв. Наталье нужно было контролировать всё тех же Андерссон, Нисканен или Диггинс. Вдруг кто-то захочет совершить подвиг?

Но никто не решился ускоряться до начала подъёма. На 18-й минуте плотная группа лидеров пошла в подъём. Возглавляла группу норвежка Венг, рядом с ней шла Диггинс, но и россиянки были совсем близко: мелькал не только жёлтый биб Непряевой, но и красный комбинезон Сориной, которая в случае удачного исхода могла претендовать на попадание в топ-3.

Первые отрывы пошли на седьмом километре. Вперёд ушли Андерссон и Венг. Непряева на отметке 6,8 км шла на четвёртом месте, отставая от лидеров уже не шесть секунд. Россиянка не смогла удержать темп главной соперницы, и дальше нужно было только терпеть.

Наташа, терпи!

На отметке 7,5 километров Непряева всё ещё держалась четвёртой. Она ещё чуть-чуть отпустила от себя лидеров, к которым присоединилась и финка Пярмякоски. Россиянка работала не слишком часто, но мощно, и это позволяло ей контролировать ситуацию. За 2,5 километра до финиша Наталья уступала Андерссон 10 секунд. В запасе – ещё минута!

Видно было, как Наталье тяжело. Убежавшие вперёд норвежка и шведка работали явно легче и интенсивнее. Но Непряева контролировала ситуацию – соперницы по-прежнему были в прямой видимости. По итогам первой очень крутой части отрыв увеличился совсем немного. За полтора километра до финиша – 18 секунд отрыва. Запас – целых 54 секунды.

На отметке 9,2 км отрыв стабилизировался. А это значило только одно: у Эббы Андерссон практически не было шансов что-то сделать со своей русской соперницей. И когда кончилась вторая крутая часть и до финиша осталось 400 метров, в победе уже не было сомнений.

Наталья финишировала четвёртой, проиграла занявшей первое место Венг 32 секунды, но этого хватило для сохранения лидерства. Непряева после финиша просто рухнула на снег, но при этом уже была чемпионкой. Первой российской чемпионкой «Тур де Ски»!