«У меня слёзы на глазах». Что говорят иностранцы и россияне об уникальной победе Непряевой

Престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась уникальным успехом российской лыжницы Натальи Непряевой. В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта. Она стала первой в истории российской лыжницей, которой удалось выиграть «Тур».

Многодневка проводится с 2006 года. До этого 26-летняя Непряева дважды оставалась второй в общем зачёте гонки (в 2019-м и 2020-м), а в прошлом сезоне второе место заняла ещё одна наша представительница – Юлия Ступак, которая на сей раз многодневку завершила досрочно. Больше российские лыжницы никогда не поднимались на пьедестал «Тур де Ски». И вот он – долгожданный исторический успех, который не оставил никого равнодушным.

«Сегодня однозначно была самая тяжёлая гонка в сезоне. Очень волновалась перед ней»

«Я так переживала перед этой гонкой, очень волновалась. Было трудно оценивать свои силы именно на горе, потому что в прошлом году не всё сложилось на ней. Рада, что смогла собраться и дотерпеть за лидерами, не отпуская из виду их спины. Очень довольна собой именно в этой гонке.

Кризис начался, когда наступила гора (смеётся). Правда, очень тяжёлая гонка, самая тяжёлая в сезоне. Тренеры стояли по всей горе, подсказывали, 15-20 секунд отставания так и держались, я старалась не отпускать спины соперниц из виду, контролировать их.

Хрустальная пирамида за первое место тяжёлая, тяжелее, чем за второе (улыбается). Килограммов пять, наверное, весит. Куда делась? Не знаю, забрал кто-то, обещали вернуть (улыбается). Бородавко и Легков очень сильно повлияли на то, что я не стала сниматься с «Тур де Ски». Саша после первой гонки провёл со мной психологическую беседу, убедил, что надо бежать дальше, и не прогадал.

Сегодня однозначно была самая тяжёлая гонка. Но и в Ленцерхайде, и в Оберстдорфе было непросто. На равнине Таня Сорина меня старалась где-то пропустить, а где-то я ей старалась не мешать. А в гору я уже просто шла своим темпом, старалась не сбиваться и держать впереди спины лидеров», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Долгожданная победа. Наталья никогда не показывала здесь таких секунд»

«Долгожданная победа. Всегда после таких побед много эмоций и небольшое опустошение, потому что ожидание всегда очень томительное, и когда выигрывают, можно выдохнуть.

Наталья никогда не показывала здесь таких секунд, как сегодня, она всегда проигрывала очень много. Положительный момент в том, что она стала более функциональная, и, если рассматривать с перспективой на Олимпийские игры, думаю, что она ещё сделает шаг вперёд.

Спортсмены творят историю, мы им помогаем. Тренер находится сзади и направляет спортсмена. Хотелось бы, чтоб это был не пик формы Натальи, а только начало. Её состояние ещё до начала тура не было таким радужным. Думаю, что это начало набора формы. Ещё есть время, есть гонки. Ещё есть за счёт чего улучшить результат. Все гонки мы рассматриваем только через призму Олимпийских игр», — прокомментировал «Чемпионату» исторический успех Непряевой тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Шли к этому почти 12 лет. Горжусь Непряевой и верю в неё»

«Сейчас у меня слёзы на глазах. Шли к этому почти 12 лет. Гора – это сложная история, тут можно и за 400 метров проиграть. Очень напряжённо было всю гонку. Наталья — большой молодец, боец, сейчас это, думаю, придаст ей еще больше сил и уверенности тоже. Сейчас ей просто напишу, что горжусь ей и верю в неё», — заявила в интервью агентству «РИА Новости» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У Наташи подходит форма. Был хороший тур для неё. Во всех гонках себя проявляла. Знаем, как тяжело ей всегда даётся эта гора. Но сегодня это была её лучшая гонка в гору. Перед Пекином это очень важно, это вселяет оптимизм. Не только в Наташу, но и во всех остальных членов команды. Значит, что всё идёт по правильному пути.

Тренеры и работают для того, чтобы эту форму приумножить. И Юрий Бородавко, и сама Наташа говорят, что ещё есть куда прибавлять. До Пекина есть время, чтобы поправить то, что нужно», — добавила Вяльбе уже в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Такие результаты мотивируют всех смотреть лыжи. Историческая победа»

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин дал комментарий по поводу победы Непряевой в «Тур де Ски».

«Это действительно исторический случай, чтобы российская девушка выиграла «Тур де Ски». Здорово, что это случилось первый раз. Наташа Непряева очень радует нас в этом году начиная со старта сезона. Это то, к чему мы все стремимся, популяризация лыжных гонок. Такие результаты мотивируют всех смотреть лыжи, «Тур де Ски» с удовольствием.

Сегодняшняя гонка была одним из этапов, чтобы завоевать и удержать трофей. Думаю, на это и делалась ставка. Непряева грамотно распределила силы и справилась со своей задачей», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Для победы Андерссон требовалось, чтобы Непряева плохо показала себя в горе, но она выступила очень хорошо»

Успех Непряевой не остался незамеченным и в Швеции, ведь именно представительница этой страны Эбба Андерссон была главной конкуренткой Натальи в общем зачёте многодневки.

«Эбба Андерссон хорошо отработала гору и прошла быстрее всех, кроме Венг, у которой сегодня был фантастический день. Для победы требовалось, чтобы Непряева плохо показала себя в горе, но нет, Наталья выступила очень хорошо», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Теодора Петерсона издание Aftonbladet.

«Андерссон прошла гонку правильно. Непряева — вот кто испортил план Эббы, пройдя так здорово эту гору. Никто сегодня не мог остановить россиянку», — заявил ещё один двукратный олимпийский чемпион из Швеции Йохан Ольссон.

«То, что делает Непряева, впечатляет»

Бывший главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам, известный эксперт Оге Скинстад прокомментировал победу российской лыжницы в общем зачёте «Тур де Ски».

«То, что делает Непряева, впечатляет», — приводит слова эксперта норвежское издание Dagsavisen.

Сейчас нам остаётся только порадоваться и насладиться долгожданным триумфом российской лыжницы в общем зачёте престижной многодневки и надеяться, что Наталье удастся сохранить оптимальную форму. Ведь главные гонки этого сезона пройдут всего через месяц – на Олимпийских играх в Пекине. В столице Китая конкуренция за призовые места будет намного серьёзнее, ведь там выступит великая норвежка Терезе Йохауг, в этом году не принимавшая участия в «Тур де Ски». Да и шведка Фрида Карлссон наверняка захочет реабилитироваться за постигшую её неудачу в завершившейся в Италии многодневке.